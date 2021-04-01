دبي تستقبل 810 آلاف سائح دولي خلال يناير وفبراير الماضيين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت 810 آلاف و200 سائح دولي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية فبراير الماضي، وصل إلى 129 ألفاً و20 غرفة فندقية، ضمن 712 منشأة فندقية.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.3 ليالٍ فندقية، فيما وصل عدد الليالي (الغرف) المحجوزة إلى 4.81 ملايين ليلة.

استقبال السياح

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت 810 آلاف و200 سائح دولي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ووفقاً للبيانات، جاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال يناير وفبراير 2021، مسجلة أكثر من 221 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 56 ألف زائر. فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 34 ألف زائر، لتأتي بعدها فرنسا في المركز الرابع بـ32 ألف زائر.

وسجلت مصر نحو 28 ألف زائر في المركز الخامس، بينما حلت باكستان بالمركز السادس بنحو 25 ألف زائر، و22 ألفاً من الولايات المتحدة، مقابل نحو 20 ألفاً من كازاخستان، و19 ألفاً و17 ألفاً من أوكرانيا ونيجيريا لكل منها على التوالي.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية فبراير الماضي، نحو 129 ألفاً و20 غرفة فندقية، ضمن 712 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة، من فئة خمس نجوم، على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و484 غرفة فندقية، ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم، بنسبة 27%، مسجلة 35 ألفاً و309 غرف فندقية، ضمن 162 منشأة.

الفنادق

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18%، بسعة بلغت 23 ألفاً و317 غرفة فندقية، ضمن 230 منشأة فندقية، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 186 منشأة، تضم 25 ألفاً و910 شقق، مع استحواذ الشقق على 20% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي. ووصل معدل الاشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة إلى 65%، خلال يناير وفبراير 2021.

وأوضحت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء إلى 5.3 ليالٍ فندقية، فيما وصل عدد الليالي (الغرف) المحجوزة إلى 4.81 ملايين ليلة، بينما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 390 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 253 درهماً.

وحلت منطقة جنوب آسيا، بالمركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 33% من إجمالي عدد الزوار، تلتها أوروبا الغربية وروسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 18%، لكل منها.

وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10% من إجمالي عدد الزوار، وإفريقيا 9%، و4% لكل من أميركا ودول شمال وجنوب شرق آسيا، ودول الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news