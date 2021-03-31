دبي تستقبل 810 آلاف سائح دولي خلال يناير وفبراير الماضيين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت 810 آلاف و200 سائح دولي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ووفقاً للبيانات، جاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال يناير وفبراير 2021، مسجلة أكثر من 221 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 56 ألف زائر. فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 34 ألف زائر، لتأتي بعدها فرنسا في المركز الرابع بـ32 ألف زائر.

وسجلت مصر نحو 28 ألف زائر في المركز الخامس، بينما حلت باكستان بالمركز السادس بنحو 25 ألف زائر، و22 ألفاً من الولايات المتحدة، مقابل نحو 20 ألفاً من كازاخستان، و19 ألفا و17 ألفاً من أوكرانيا ونيجيريا لكل منها على التوالي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية فبراير الماضي، نحو 129 ألفاً و20 غرفة فندقية، ضمن 712 منشأة فندقية.



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