أسواق المال تسجل مكاسب بـ 16 مليار درهم.. والمؤشرات تواصل «الصعود»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

واصلت أسواق المال المحلية صعودها، أمس، لليوم الثالث على التوالي، إذ أنهت جلسة تداول، أمس، بمكاسب سوقية بلغت 16 مليار درهم، وسيولة بقيمة 1.16 مليار درهم، تركزت النسبة الكبرى منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.23% عند مستوى 2559 نقطة، فيما واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه بنسبة 1.49% عند مستوى 5911 نقطة.

«دبي المالي»

وتفصيلاً، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، بنسبة 0.23% عند مستوى 2559 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 160 مليون درهم، فيما ارتفعت أسهم تسع شركات من أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت أسهم أربع شركات على ثبات.

وأقفل سهم «الاتحاد العقارية» عند سعره السابق 0.27 درهم، بتداولات جاوزت 11 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 3.26% عند 0.267 درهم، بتداولات قاربت تسعة ملايين سهم.

كما ارتفع سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 4.5% عند 0.26 درهم، بتداولات قاربت 12 مليون سهم، بينما انخفض سهم «داماك العقارية» بنسبة 4.7% عند 1.23 درهم، بتداولات جاوزت ثمانية ملايين سهم.

بدوره، انخفض سهم «إعمار مولز» بنسبة 0.6% عند 1.23 درهم، بتداولات جاوزت ثمانية ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.8% عند 11.5 درهماً، بتداولات قاربت مليوني سهم.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر تداولاً، وارتفع بنسبة 0.6% عند 3.57 دراهم، بتداولات قاربت 17 مليون سهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

من جهته، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه بنسبة 1.49% عند مستوى 5911 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1001 مليون درهم.

وأسهم إعلان الدولة عن إنتاج لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، يحمل اسم «حياة - فاكس»، بعد التعاون مع شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، في انعاش الأسواق المالية، خصوصاً سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ صعد سهم «جلفار» 14%، و«طاقة» 2.92%، و«العالمية القابضة» 2.60%، و«اتصالات» 2.86%.

«الأوراق المالية» تغرّم 4 شركات 210 آلاف درهم

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية على أربع شركات مرخصة من قِبلها، بقيمة إجمالية بلغت 210 آلاف درهم. وأوضحت الهيئة في افصاحات نشرتها على موقعها الإلكتروني، أمس، أنها فرضت غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركة «بارجيل جيوجيت للخدمات المالية» بسبب استمرارها في ممارسة نشاط الوساطة في الأسواق العالمية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

وأضافت أنها فرضت غرامة على شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية» بقيمة 50 ألف درهم، لعدم حرصها على مصلحة أحد المتعاملين، إضافة إلى فرضها غرامة بقيمة 20 ألف درهم على شركة «كونتيننتال للخدمات المالية» لتقديمها استشارات مالية من خلال موظفين غير معتمدين لدى الهيئة.

كما فرضت الهيئة غرامة على شركة «البروج للأوراق المالية» بقيمة 40 ألف درهم، لعدم التزامها بإظهار إجمالي الأرصدة المدينة والدائنة للمتعاملين في ميزان المراجعة بشكل منفصل.

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