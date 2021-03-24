789 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 789 مليون درهم.

وأفادت الدائرة بأنها شهدت تسجيل 187 مبايعة بقيمة 440.41 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراض بقيمة 139.09 مليون درهم، و167 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 301.33 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 249.56 مليون درهم، في حين شهدت الهبات تسجيل 13 هبة بقيمة 99.95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، بينما تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، في حين كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

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