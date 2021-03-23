121 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي بنهاية 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن دبي تقود حجم المشروعات الفندقية في السوق المحلية والمنطقة، بعد أن سجلت نحو 121 مشروعاً فندقياً تضم 35 ألفاً و837 غرفة، مشيرة إلى أن الإمارة تستحوذ على 22.3% من عدد المشروعات قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، 22.8% من حجم الغرف قيد الإنشاء أوسطياً. وأوضحت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2020، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 45 ألفاً و573 غرفة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، ضمن 161 مشروعاً فندقياً.

الشرق الأوسط

وبين تقرير الشركة، أن عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في منطقة الشرق الأوسط يبلغ 542 مشروعاً تضم 156 ألفاً و921 غرفة، منها 351 مشروعاً تضم 113 ألفاً و63 غرفة، قيد التنفيذ حالياً، إضافة إلى 109 مشروعات تضم 24 ألفاً و652 غرفة في مرحلة التخطيط المبكر. ولفت إلى انخفاض المشروعات الفندقية المقرر أن تبدأ البناء خلال الأشهر الـ12 المقبلة بشكل كبير على أساس سنوي.

فنادق جديدة

ووفقاً للتقرير، تم افتتاح 18 فندقاً جديداً في منطقة الشرق الأوسط تضم 6174 غرفة، خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أعلى عدد فنادق في المنطقة بأي ربع تم تسجيله في عام 2020. وأوضح أنه بالنسبة للعام الماضي بأكلمه، تم افتتاح 51 فندقاً جديداً في المنطقة تضم 16 ألفاً و391 غرفة.

علامات شهيرة

بينت شركة «Lodging Econometrics»، أن 54% من المشروعات قيد التنفيذ في الشرق الأوسط تتبع العلامات الفندقية الشهيرة، مثل «هيلتون العالمية» بنحو 92 مشروعاً تضم 25 ألفاً و646 غرفة، و«ماريوت الدولية» مع 73 مشروعاً تضم 21 ألف غرفة، و«مجموعة أكور» بنحو 83 مشروعاً تضم 24 ألفاً و508 غرف.

- عدد الغرف الفندقية المحلية قيد التخطيط وصل إلى 45.7 ألف غرفة بنهاية الربع الثاني.

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