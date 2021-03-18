31.2 مليار درهم توزيعات نقدية لـ 47 شركة عن أرباح 2020

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، التي قررت 47 شركة مساهمة عامة، توزيعها على المساهمين إلى 31.2 مليار درهم عن أرباحها خلال عام 2020، وفقاً لما يظهره الرصد الخاص بالتوصيات التي أصدرتها مجالس إدارات الشركات المدرجة في الأسواق المالية حتى تاريخ 15 مارس الجاري.

ويعكس توسع الشركات في التوزيعات النقدية حرصها الدائم على سياسة ثابتة في منح المستثمرين بها عوائد مجزية، تعد الأعلى في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وحافظت معظم الشركات الإماراتية على نسب نمو جيدة في مستويات الربحية التي حققتها خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف التي عاناها قطاع الشركات كغيره من القطاعات الأخرى على مستوى العالم، نتيجة جائحة كورونا.

ولايزال قطاع البنوك يتصدر قائمة أكثر القطاعات من حيث قيمة التوزيعات على المساهمين، حيث بلغت قيمة توزيعات تسعة بنوك مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 15.878 مليار درهم، عن أرباحها المتحققة خلال عام 2020، علماً بأن تسعة بنوك أخرى لم تعلن مجالس إدارتها بعد عن توصياتها بشأن التوزيعات.

وجاء قطاع الاتصالات بالمركز الثاني من حيث قيمة التوزيعات على المساهمين، وبقيمة بلغت 7.637 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة توزيعات قطاع الطاقة 2.07 مليار درهم، ونحو 1.856 مليار درهم لقطاع العقارات والضيافة، وتوزعت بقية التوزيعات النقدية على القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.

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