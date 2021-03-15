جناح الاستدامة في «إكسبو» يلهم 96% من الزوّار لتغيير سلوكهم إيجاباً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهر استطلاع رأي لزوّار العرض الأول لأجنحة معرض «إكسبو 2020 دبي» أن جناح الاستدامة «تيرا» ألهم 96% من الزوّار لتغيير سلوكهم إيجاباً، من ترشيد استهلاك المياه، إلى الوعي بأهمية تقليل استخدام البلاستيك، والتحرك نحو عالم أكثر نظافة وأمناً وصحة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه منذ افتتاح الجناح في أواخر يناير الماضي، منح العرض أكثر من 50 ألف زائر لمحة مبكرة مبهرة عن التصميم العالمي لجناح الاستدامة، ومعروضاته الملهمة ومحيطه المبهر، قبل أن يفتتح الحدث الدولي المرتقب أبوابه رسمياً في الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح أن التجربة في الجناح تشمل جولة تفاعلية عبر جذور أشجار الغابات، ورحلة استكشافية في أعماق المحيطات، إضافة إلى دعوة الزوّار للتفكير في سلوكهم، وأثرهم الاستهلاكي على كوكب الأرض.

وقال نائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020»، محمد الأنصاري: «أسعدنا للغاية رد فعل زوّار العرض الأول لأجنحة (إكسبو وتيرا)، حيث كان طموحنا منذ البداية أن يقدم (إكسبو 2020) تجربة زائر استثنائية وهادفة».

وأضاف الأنصاري: «لانزال نرى إقبالاً كبيراً على زيارة العرض الأول لجناح (تيرا)، ومع تبقي أقل من شهر على انتهاء فرصة العرض الأول لأجنحة (إكسبو) في 10 أبريل المقبل، قررنا أن نحتفظ بمفاجأة جناح التنقل، وجناح الفرص، إلى حين الافتتاح الرسمي لـ(إكسبو)».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «إكسبو 2020»، رولاندو مارتينز: إن «العرض الأول للأجنحة ساعد على اختبار جاهزية عملياتنا»، مبيناً أنه إلى الآن شارك في نجاح العرض 650 فرداً من موظفي «إكسبو» طوال أكثر من 320 ألف ساعة عمل، بما في ذلك 150 متطوّعاً من 50 جنسية.

العرض والتذاكر

يستمر العرض الأول للأجنحة في «إكسبو 2020 دبي» حتى 10 أبريل المقبل، ليتمكن الزوّار من التعرف إلى جناح الاستدامة والمساحة المحيطة به.

وتبلغ قيمة التذكرة، التي ينبغي حجزها مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني لـ«إكسبو»، 25 درهماً، بينما تتوافر التذاكر دون مقابل للأطفال في عمر خمس سنوات أو أقل، ولكبار السن، ولأصحاب الهمم.

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