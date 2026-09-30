أطول سبيكة ذهبية بالعالم في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

شهدت فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي بدأت أعماله أمس في مركز "اكسبو" في الشارقة، عرض أطول سبيكة ذهبية في العالم والتي استقطبت ولفتت أنظار الزائرين لفعاليات المعرض.

وتعرض السبيكة الذهبية عبر منصة شركة "بي تي سي" الإماراتية لتوريد وصناعة الذهب، والمشاركة في المعرض، ويصل طول السبيكة إلى 2.12 متر، فيما يصل وزنها إلى 30 كيلو غرام، ويعرض بجوار السبيكة شهادة تسجيلها كأطول سبيكة ذهبية في العالم الصادر عن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأفاد مدير إدارة المبيعات في شركة "بي تي سي" حسام سليمان، لـ “الإمارات اليوم"، إلى أن السبيكة والتي سجلت عبر مؤسسة "غينيس" الدولية كأطول سبيكة ذهبية على مستوى العالم تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم ويتغير سعرها وفقاً لمتغيرات أسعار المعدن الأصفر، وأنها تعرض لقيمتها المسجلة عالمياً بالمعرض وليس لأية عمليات تجارية للبيع.

وأوضح أن "السبيكة لفتت انتباه الزائرين من مختلف جنسيات العالم خلال تفقدهم لأجنحة المعرض، وذلك مع كونها من القطع النادرة في الطول بالنسبة لسبيكة ذهبية بذلك الحجم.