4.3 مليارات درهم تداولات الأسهم خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - وام





نجحت أسواق المال الإماراتية في إنهاء تعاملات جلسة اليوم على المربع الأخضر بدعم من عمليات التداول المكثفة على بعض الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة.

وفي ختام التعاملات، فقد تجاوز إجمالي قيمة سيولة التداولات الأسبوعية 4.3 مليارات درهم، سجلت في غالبيتها لصالح المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية، مما يعكس استمرار قيادة الاستثمار المؤسسي للتداولات في الأسواق المحلية.

ويظهر الرصد الخاص بحركة التعاملات وجود عمليات تجميع على بعض الأسهم مما يمهد لارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما سيمكن المؤشرات العامة للأسواق المالية من الصعود الى مستويات كانت تخلت عنها في وقت سابق نتيجة عمليات المضاربة وجني الأرباح.

وبالعودة إلى تفاصل حركة المؤشرات في جلسة اليوم الأخير من الأسبوع، فقد اغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 1.02% عند مستوى 2573 نقطة، فيما اقفل المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية عند 5636 نقطة عند بنمو نسبته 0.54% مقارنة مع اليوم السابق.

وعلى مستوى حركة الأسهم في سوق العاصمة، فقد ارتفع سهم بنك ابوظبي الأول إلى 14.34 درهما، فيما صعد سهم أدنوك لتوزيع إلى 4.22 دراهم، وسهم الدانة غاز إلى 78 فلسا.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني الى 11.65 درهما، وبنك دبي الإسلامي الى 4.71 دراهم، وارتفع سهم الاتصالات المتكاملة الى مستوى 7.05 دراهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news