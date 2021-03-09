764 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 764 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها شهدت تسجيل 202 مبايعة بقيمة 524.92 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراضٍ بقيمة 199.01 مليون درهم، و183 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 325.91 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 147.31 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 92.73 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، فيما تصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بـ30 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.

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