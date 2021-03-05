دبي بالمركز الأول عالمياً في عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء والتخطيط»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «توب هوتيل بروجكتس» بأن دبي حلّت بالمركز الأول عالمياً في قائمة المدن، من حيث عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط، مع وصول عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي إلى 153 مشروعاً جديداً، ومن المتوقع أن تدخل السوق الفندقية حتى عام 2024، بطاقة إجمالية تبلغ 48 ألفاً و410 غرف فندقية. وإن السوق الفندقية في دبي تواصل نموها، خلال الفترة الحالية، مع دخول بعض الفنادق الجديدة إلى الخدمة.

السوق الفندقية

وتفصيلاً، قالت شركة «توب هوتيل بروجكتس» إن السوق الفندقية في دبي تواصل نموها، خلال الفترة الحالية، مع دخول بعض الفنادق الجديدة إلى الخدمة، إلى جانب عدد كبير من المشروعات التي لاتزال قيد الإنشاء وفي مرحلة ما قبل الافتتاح الفعلي، مشيرة إلى أن نسبة الفنادق، من فئة أربع وخمس نجوم، تكاد تكون متساوية في المشروعات الجديدة، التي يتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الشركة، في تقرير لها أمس، أن «فنادق روف» تسجل نمواً كبيراً من حيث عدد المشروعات الجديدة قيد الإنشاء، بمعدل خمسة مشروعات، تضم 1481 غرفة فندقية، مشيرة إلى أن فنادق «ميلينيوم» تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الغرف الجديدة، مع وجود 1715 غرفة موزعة على أربع مناطق.

فنادق جديدة

وأضافت أنه علاوة على ذلك، ستوسع «روتانا» للفنادق والمنتجعات، وجودها في دبي، من خلال تقديم أربعة فنادق جديدة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1551 غرفة، لافتة إلى أن فنادق ومنتجعات «هوليداي إن»، وفنادق ومنتجعات «جميرا» ستضيف، أيضاً، أربعة فنادق إلى محفظتها في السوق الفندقية بنحو 1372، و952 غرفة فندقية على التوالي.

وأشارت الشركة إلى بعض المشروعات في دبي، لافتة في هذا الإطار إلى فندق برج «سيل» الفاخر بطاقة 1209 غرف فندقية، فضلاً عن فندق ومنتجع «بيلاجيو» بطاقة 500 غرفة، وفندق «هوليداي إن»، في مجمع دبي للعلوم، بطاقة تصل إلى نحو 400 غرفة، وفندق برج «باراماونت» دبي، وغيرها من المشروعات.

المركز الأول

وبحسب بيانات الشركة، حلّت دبي بالمركز الأول عالمياً في قائمة المدن، من حيث عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط، مع وصول عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي إلى 153 مشروعاً جديداً، ومن المتوقع أن تدخل السوق الفندقية حتى عام 2024، بطاقة إجمالية تبلغ 48 ألفاً و410 غرف فندقية.

ووفقاً للبيانات، فإن الجزء الأكبر من هذه المشروعات من المتوقع دخولها إلى السوق الفندقية في دبي خلال العام الجاري، والعام المقبل أيضاً، مشيرة إلى أن نسبة 10% من المشروعات قيد الإنشاء في ما قبل الافتتاح الفعلي، ويتوقع دخولها السوق قريباً بمعدل 14 مشروعاً جديداً.

وبينت أن نحو 65% من هذه المشروعات هي في مرحلة الإنشاء الفعلي، بنحو 95 مشروعاً فندقياً جديداً.

65 %

من المشروعات في مرحلة الإنشاء الفعلي، بنحو 95 مشروعاً فندقياً جديداً.

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