بنسبة بلغت 83% في يناير 2021
إشغال الشقق الفندقية في دبي يقارب معدلات ما قبل «الجائحة»
أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أن الشقق الفندقية المتوسطة في الإمارة سجلت أعلى معدل للإشغال، خلال يناير الماضي، بنسبة بلغت 83%، وهو معدل يقارب النسب المسجلة قبل جائحة «كورونا» في يناير 2020، حيث بلغ الإشغال حينها 86%.
ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الشقق الفخمة حلّت في المركز الثاني من حيث أداء الإشغال مسجلة 75%، فيما حققت المنشآت الفندقية في الإجمال معدل إشغال وصل إلى 69% يعدّ الأعلى منذ بدء الجائحة.
وأوضحت البيانات أن الفنادق المصنفة بين فئتي نجمة واحدة وثلاث نجوم، سجلت بدروها معدل إشغال وصل إلى نحو 75%، مقابل نسبة 70% للفنادق من فئة أربع نجوم، و59% للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم.
واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و412 غرفة فندقية ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم التي استحوذت على نحو 27% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 34 ألفاً و944 غرفة فندقية ضمن 161 منشأة.
بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% بسعة بلغت 22 ألفاً و701 غرفة فندقية ضمن 288 منشأة فندقية.
أما الشقق الفندقية الفخمة، فقد استحوذت على نحو 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، حيث وصل عددها إلى 11 ألفاً و808 شقق فندقية ضمن 74 منشأة، مقابل حصة 11% للشقق الفندقية متوسطة المستوى، بعدد بلغ 14 ألفاً و149 غرفة ضمن 114 منشأة.
- الغرف من فئة (5 نجوم) استحوذت على 35% من حجم السوق.
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