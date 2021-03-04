إشغال الشقق الفندقية في دبي يقارب معدلات ما قبل «الجائحة»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أن الشقق الفندقية المتوسطة في الإمارة سجلت أعلى معدل للإشغال، خلال يناير الماضي، بنسبة بلغت 83%، وهو معدل يقارب النسب المسجلة قبل جائحة «كورونا» في يناير 2020، حيث بلغ الإشغال حينها 86%.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الشقق الفخمة حلّت في المركز الثاني من حيث أداء الإشغال مسجلة 75%، فيما حققت المنشآت الفندقية في الإجمال معدل إشغال وصل إلى 69% يعدّ الأعلى منذ بدء الجائحة.

وأوضحت البيانات أن الفنادق المصنفة بين فئتي نجمة واحدة وثلاث نجوم، سجلت بدروها معدل إشغال وصل إلى نحو 75%، مقابل نسبة 70% للفنادق من فئة أربع نجوم، و59% للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و412 غرفة فندقية ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم التي استحوذت على نحو 27% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 34 ألفاً و944 غرفة فندقية ضمن 161 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% بسعة بلغت 22 ألفاً و701 غرفة فندقية ضمن 288 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية الفخمة، فقد استحوذت على نحو 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، حيث وصل عددها إلى 11 ألفاً و808 شقق فندقية ضمن 74 منشأة، مقابل حصة 11% للشقق الفندقية متوسطة المستوى، بعدد بلغ 14 ألفاً و149 غرفة ضمن 114 منشأة.

- الغرف من فئة (5 نجوم) استحوذت على 35% من حجم السوق.

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