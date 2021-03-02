دبي تستقبل 452 ألف سائح دولي خلال يناير الماضي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت 452 ألف سائح دولي، خلال يناير الماضي.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، جاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال يناير 2021، مسجلة أكثر من 124 ألف زائر، تلتها المملكة المتحدة بنحو 28 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من روسيا نحو 27 ألف زائر، لتأتي بعدها فرنسا في المركز الرابع بـ22 ألف زائر.

وسجلت مصر نحو 16 ألف زائر في المركز الخامس، بينما حلت نيجيريا بالمركز السادس بنحو 13 ألف زائر، و12 ألفاً لكل من الولايات المتحدة وباكستان، مقابل نحو 10 آلاف زائر لكل من سلطنة عمان وكازاخستان.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية يناير الماضي، نحو 127 ألفاً و814 غرفة فندقية، ضمن 711 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة، من فئة خمس نجوم، على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و212 غرفة فندقية، ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 27%، مسجلة 34 ألفاً و944 غرفة فندقية، ضمن 161 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18%، بسعة بلغت 22 ألفاً و701 غرفة فندقية، ضمن 228 منشأة فندقية، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة، تضم 25 ألفاً و957 شقة، مع استحواذ الشقق على 20% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي. ووصل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة إلى 69%، خلال يناير 2021.

وأوضحت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء إلى 5.3 ليالٍ فندقية، فيما وصل عدد الليالي (الغرف) المحجوزة إلى 2.65 مليون ليلة، بينما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 425 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 293 درهماً.

وحلت منطقة جنوب آسيا بالمركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 32% من إجمالي عدد الزوار، تلتها أوروبا الغربية بنسبة 20%، في حين استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة على نحو 16% من إجمالي عدد الزوار.

وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10% من إجمالي عدد الزوار، وإفريقيا 9%، مقابل 5% للسوق الأميركية، و4% لكل من دول شمال وجنوب شرق آسيا، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- الهند تصدرت

الأسواق المصدرة

للزوار الدوليين

إلى دبي، يناير

الماضي.

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