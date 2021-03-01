دبي تستقبل 452 ألف سائح دولي خلال يناير الماضي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن الإمارة استقبلت 452 ألف سائح دولي، خلال يناير الماضي.

ووفقا للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها جاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال يناير 2021، مسجلة أكثر من 124 ألف زائر، تلتها المملكة المتحدة بنحو 28 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من روسيا نحو 27 ألف زائر، لتأتي بعدها فرنسا في المراكز الرابع بـ22 ألف زائر.

وسجلت مصر نحو 16 ألف زائر في المركز الخامس، بينما حلت نيجيريا في المركز السادس بنحو 13 ألف زائر، 12 ألفاً لكل من الولايات المتحدة وباكستان، مقابل نحو 10 آلاف زائر لكل من سلطنة عمان وكازاخستان.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية يناير الماضي، نحو 127 ألفاً و814 غرفة فندقية، ضمن 711 منشأة فندقية.

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