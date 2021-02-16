37.86 مليار درهم إيرادات أكبر 3 شركات عقارية خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نمواً جيداً خلال عام 2020، ما يعكس استمرار النشاط في القطاع، على الرغم من التباطؤ الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، نتيجة جائحة «كورونا».

وتظهر البيانات المجمعة عن عام 2020 لأكبر ثلاث شركات إماراتية عاملة في القطاع، بلوغ إجمالي إيراداتها نحو 37.86 مليار درهم، فيما وصلت قيمة مبيعاتها من المشروعات العقارية إلى 21 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركات: «إعمار» و«إعمار للتطوير»، و«الدار»، فقد بلغ صافي أرباحها 6.2 مليارات درهم خلال عام 2020، وأعلن بعضها عن توزيعات نقدية سخية على المساهمين.

وفي ظل الأداء المالي الجيد الذي حققته هذه الشركات خلال العام الماضي، فقد أسهم ذلك في زيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في أسهمها المدرجة في الأسواق المالية، التي سجلت ارتفاعات بنسبة جيدة منذ بداية العام 2021. وبلغ إجمالي إيرادات «شركة إعمار العقارية» خلال العام الماضي 19.71 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 2.617 مليار درهم. وارتفعت قيمة مبيعاتها العقارية من المشروعات التي نفذتها إلى 10.9 مليارات درهم تقريباً.

وعلى مستوى الأداء المالي لشركة «الدار»، فقد بلغ إجمالي إيراداتها خلال عام 2020 نحو 8.4 مليارات درهم، فيما وصل صافي أرباحها إلى 1.93 مليار درهم، وقيمة مبيعاتها نحو 3.6 مليارات درهم.

بدوره، وصل إجمالي إيرادات «شركة إعمار للتطوير» إلى نحو 9.76 مليارات درهم، وصافي الأرباح 1.66 مليار درهم، في وقت سجلت فيه مبيعاتها العقارية 6.3 مليارات درهم.

ومن المنتظر محافظة هذه الشركات على نسب جيدة في أعمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل وجود حزمة المشروعات الضخمة التي تنفذها في الوقت الراهن، أو المتعاقدة على تنفيذها في وقت لاحق، والتي تجاوز قيمتها 100 مليار درهم.

- إيرادات «إعمار للتطوير» بلغت 9.76 مليارات درهم.

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