قصة برج.. «آمنة».. برج سكني على ضفاف قناة دبي المائية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «آمنة» في أجمل بقعة في قلب دبي، إذ يطل على ضفاف قناة دبي المائية، ويقع مباشرة على شارع الشيخ زايد ضمن «مجموعة الحبتور سيتي» السكنية والفندقية، التي تحوي فندق «سانت ريجيس»، وهو البرج الثالث والأخير في المجموعة السكنية الذي يتم طرح وحداته للبيع في السوق.

يضم برج «آمنة» 537 وحدة سكنية فخمة، منها 4 «بنتهاوس» فائقة الفخامة، أحدها يعتبر واحداً من أغلى الوحدات السكنية في فئته بدبي، ويقع في الطابق الـ73 الأخير من البرج. يقع البرج في قلب مشروع تبلغ مساحته مليون قدم مربعة، وتتكون المجموعة السكنية من ثلاثة أبراج فخمة هي: «نورة»، و«آمنة» و«ميرة». وتضم المباني الشاهقة الثلاثة 1460 شقة فخمة.

تتميز الوحدات التي تراوح بين غرفة وسبع غرف، بإطلالات خلابة على أفق دبي الشهير. وتحتوي كل غرفة على حمام بداخلها. ويمكن لسكان الشقق الاستفادة من طابق حوض السباحة الذي يشبه المنتجعات، ويُعتبر الأكبر في المنطقة، إذ تفوق مساحته 120 ألف قدم مربعة.

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