بقيمة 5 مليارات دولار.. العبار يطلق مشروعاً عقارياً عملاقاً في بانكوك

يستعد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، لحسم صفقة بقيمة 5 مليارات دولار أميركي خلال أسبوعين، لتطوير أول مشاريع الشركة في منطقة «آسيان» بالعاصمة التايلاندية بانكوك، تمهيداً للتوسع نحو إندونيسيا.

ويُقام المشروع خلال 3 إلى 5 سنوات على مساحة 32 إلى 48 ألف متر مربع، كمدينة متكاملة تضم وحدات سكنية، ومكاتب، وفنادق، ومساحات تجارية ومراكز ترفيهية، مع احتمالية إشراك «إعمار» مستقبلاً.

كما يدرس العبار تشييد برج فائق الارتفاع بتصميم معماريين تايلانديين ليصبح الأطول في العالم، حال صدور التراخيص الحكومية، مؤكداً عزمه الاستعانة بمهندسين معماريين تايلانديين لتصميمه ليكون «صرحاً وطنياً» للمدينة.

وقلل مؤسس «إعمار» و«إيجل هيلز» في حوار مع منصة «ذا ستاندرد ويلث» التايلاندية، من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في تايلاند، موضحاً أن استثماراته تمتد بين 10 و15 عاماً وتتجاوز الدورات الاقتصادية القصيرة، مستنداً إلى المقومات الجوهرية للبلاد وجاذبيتها لمواطني الشرق الأوسط، إلى جانب خبرته السابقة في قطاع التجزئة التايلاندي التي استلهم منها فريق عمله معايير النظافة وإدارة المساحات عند تطوير «دبي مول».

وحول آلية العمل والتوسع المستقبلي، أعلن العبار تفضيله نموذج المشروعات المشتركة مع ملاك الأراضي المحليين بدلاً من الشراء المباشر لضمان إشراكهم في العوائد الرأسمالية، مبدياً اهتمامه بالتوسع خارج بانكوك لتطوير منتجعات ساحلية ضخمة على مساحات تراوح بين 4.8 و6.4 ملايين متر مربع، والمشاركة في مناقصات إعادة تأهيل الواجهات البحرية والموانئ الكبرى مثل «ميناء كلونغ توي».