9.6 مليارات سهم يملكها أجانب وخليجيون في 7 شركات عقارية

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد الأسهم التي يملكها الأجانب والخليجيون في سبع شركات عقارية إماراتية إلى نحو 9.6 مليارات سهم، بقيمة سوقية وصلت إلى 22 مليار درهم، وذلك في نهاية الثلث الأول من فبراير الجاري، بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق المالية المحلية.

ويأتي الارتفاع المسجل في ملكية الأجانب والخليجيين في رؤوس أموال الشركات العقارية الإماراتية، بعد لجوء هذه الشريحة من المستثمرين إلى زيادة حجم استثماراتهم في شركات القطاع منذ بداية عام 2021.

وتعد شركات العقار الوطنية من أنشط الشركات المدرجة في الأسواق المالية من حيث معدل دوران أسهمها، ونسبة العائدات التي يمكن أن يحققها المستثمر، من خلال الاستثمار في رؤوس أموالها.

وجاءت «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية والخليجية المستقطبة، إذ وصل عدد الأسهم التي تملكها هذه الشريحة من المستثمرين في الشركة 2.56 مليار سهم، بقيمة سوقية تصل إلى أكثر من 10 مليارات درهم، بتاريخ أمس.

أما على مستوى ملكية الأجانب والخليجيين في أسهم «شركة الدار العقارية»، فقد بلغت 2.095 مليار سهم تصل قيمتها السوقية إلى نحو 7.8 مليارات درهم.

وبلغ عدد الأسهم التي يملكها الأجانب والخليجيون في رأسمال «شركة داماك العقارية»، نحو 2.45 مليار سهم، بقيمة سوقية تصل إلى 3.18 مليارات درهم تقريباً خلال فترة الرصد.

وتوزعت بقية ملكيات هذه الشريحة من المستثمرين على شركات: «ديار»، و«الاتحاد العقارية»، إضافة إلى «إعمار للتطوير العقاري»، و«رأس الخيمة العقارية».

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