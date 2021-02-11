667 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 667 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 186 مبايعة بقيمة 357.85 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراضٍ بقيمة 44.47 مليون درهم، و170 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 313.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بالقيمة نفسها في منطقة «جميرا الأولى»، ثم مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة أربعة ملايين درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها مبايعتين بقيمة أربعة ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة «المركاض»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، وأخيراً مبايعة بـ10 ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، تلتها منطقة «ورسان الأولى» بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم، وثالثة في «اليلايس 2» بتسجيلها 14 مبايعة بـ14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 148.95 مليون درهم، منها 16 رهناً لأراضٍ بقيمة 83.12 مليون درهم، و43 رهناً لفلل وشقق بقيمة 65.83 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «جزيرة 2» بقيمة 44 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 160.41 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مرسى دبي» بـ67 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا الثانية» بـ58 مليون درهم.

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