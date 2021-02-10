تداولات نشطة ترفع سيولة أسواق المال إلى 3.4 مليارات درهم في 3 جلسات

المصدر: أبوظبي - وام

قفزت قيمة التداولات في أسواق المال الإماراتية إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم خلال ثلاث جلسات، بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات، وسط استمرار تدفق سيولة المحافظ المحلية والأجنبية على قاعات التداول.

وخلال جلسة أمس، تواصل التحسّن في الأداء، ونجحت المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بالإغلاق على المربع الأخضر، بدعم من عمليات تجميع مستمرة على أسهم شريحة من الأسهم القيادية.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.12%، مغلقاً عند مستوى 5662 نقطة، فيما بلغ المؤشر العام لسوق دبي المالي مستوى 2647 نقطة، بزيادة نسبتها 0.15%، مقارنة باليوم السابق.

وواصل سهما بنك أبوظبي الأول، وشركة الدار العقارية، الاستحواذ على النصيب الأكبر من سيولة التداولات، إذ بلغت قيمة الصفقات المبرمة على السهم الأول نحو 276 مليون درهم، فيما وصلت على «الثاني» إلى 270 مليون درهم تقريباً. وتجاوزت قيمة السيولة الإجمالية المتداولة في سوق العاصمة مليار درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 172 مليون سهم، نفذت من خلال 3284 صفقة.

وعلى مستوى الحركة في سوق دبي المالي، فقد عاد سهم «إعمار» المرتفع إلى 3.84 دراهم إلى قيادة النشاط في السوق، وذلك إلى جانب سهم بنك الإمارات دبي الوطني المغلق عند 11.60 درهماً، و«طيران العربية» 1.24 درهم.

وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 182 مليون درهم تقريباً، وعدد الأسهم المتداولة 131 مليون سهم، نفذت من خلال 2828 صفقة.

- سوقا أبوظبي ودبي الماليين أغلقا على المربع الأخضر.

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