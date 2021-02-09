عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 1.7 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.7 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها شهدت تسجيل 224 مبايعة بقيمة 385.66 مليون درهم، منها 18 مبايعة لأراضٍ بقيمة 98.28 مليون درهم، و206 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 287.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة «المركاض» بقيمة 13 و12 مليون درهم على التوالي، كما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت خمس مبايعات بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، و«ند الشبا الثالثة» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «ورسان الرابعة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ثم مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة «الحبية الثالثة».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، تلتها «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، ثم «البرشاء جنوب الخامسة» بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.34 مليار درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.26 مليار درهم، و37 رهناً لفلل وشقق بقيمة 87.01 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الرفاعة» بقيمة 918 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 269 مليون درهم.

وشهدت «أراضي دبي» تسجيل ثماني هبات بقيمة 14.03 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة خمسة ملايين درهم، وأخرى في منطقة «جميرا الأولى» بقيمة أربعة ملايين درهم.

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