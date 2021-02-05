انخفاضات سعرية للذهب تنشّط الطلب على المشغولات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين 4.75 و6.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، أخيراً، والتي تعد الأقل منذ أكثر من ستة أسابيع، أسهمت في تنشيط مؤشرات الطلب على المشغولات، مع تركز معظم المبيعات في المشغولات من عيارَي 18 و21 قيراطاً.

وتفصيلاً، قال المتعامل، جورج سمير، إن «التراجع الكبير لأسعار الذهب شجعه على شراء هدايا من المشغولات».

وأضاف المتعامل، فؤاد بشير، أنه «فضّل شراء هدية من المشغولات، من عيار 18 قيراطاً، لأنها الأكثر تنوعاً في الموديلات الحديثة».

وأشار المتعامل، محمد نورالدين، إلى أنه «اشترى قطعة من المشغولات، بعدما لاحظ الانخفاضات الكبيرة التي سجلها الذهب أخيراً». من جهته، قال مدير «شركة جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، إن «الانخفاضات الكبيرة في أسعار الذهب، أخيراً، انعكست إيجاباً في تنشيط معدلات الطلب على المشغولات وبنسب تفوق الأسابيع السابقة. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق، مزيداً من التحسن حال تسجيل انخفاضات جديدة أو الاستقرار عند المعدلات الحالية نفسها، وهو ما سيحفز متعاملين في قطاع السبائك والعملات أيضاً على الشراء».

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الانخفاضات التي سجلها المعدن الأصفر، أخيراً، والتي تعد كبيرة ووصلت بأسعار الذهب إلى حدود تعد الأقل منذ أكثر من ستة أسابيع، أسهمت في تنشيط الطلب على المشغولات». واعتبر مدير محل «مجوهرات دهاك»، أشوك بويت، أن «التراجع السعري للذهب حرّك مبيعات المشغولات، لكن معظم المتاجر تعوّل على تسجيل معدلات نشاط أكبر خلال الفترة المقبلة، مع توقّع إقبال متعاملين في قطاع السبائك والعملات، للاستفادة من الانخفاضات السعرية، إذ مازال المتعاملون في ذلك المجال، يترقبون الأسعار، توقعاً للمزيد من الانخفاضات».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 219 درهماً، بانخفاض قيمته 6.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 205 دراهم، بتراجع 6.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 196.25 درهماً، بانخفاض 5.5 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 168.25 درهماً، بتراجع 4.75 دراهم.

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