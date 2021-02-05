25 مليار درهم صافي أرباح 17 شركة مدرجة خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ صافي الأرباح المجمعة لـ17 شركة إماراتية مدرجة في أسواق المال نحو 25 مليار درهم، خلال عام 2020، وذلك وفقاً للبيانات التي أعلنت عنها من خلال سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتعكس القيمة الكبيرة للأرباح التي حققتها الشركات مؤشرات إيجابية عن أداء الشركات الإماراتية بشكل عام، ومحافظتها على تحقيق الربحية، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم نتيجة جائحة «كورنا».

وأوضحت البيانات أن سبعة بنوك مدرجة حققت أرباحاً بقيمة 21.27 مليار درهم تقريباً خلال العام الماضي، علماً بأن 11 بنكاً وطنياً لم تفصح بعد عن بياناتها المالية حتى يوم أمس.

واستناداً إلى هذه المعطيات، فإن أرباح البنوك السبعة، التي أعلنت عن بياناتها المالية، شكلت نحو 85% من اجمالي الأرباح التي حققتها جميع الشركات، التي أفصحت عن بياناتها المالية مع نهاية يوم أمس.

وكانت مجالس إدارات أربعة بنوك مدرجة، قد أعلنت عن توصيتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 12.73 مليار درهم عن أرباح عام 2020، الأمر الذي يعكس حرصها على سياسة ثابتة في توزيع العائدات على مساهميها.

وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي الأرباح المجمعة لـ10 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية نحو 18 مليار درهم خلال العام الماضي، منها أرباح بقيمة 14.8 مليار درهم سُجلت لمصلحة خمسة بنوك. وبلغ صافي أرباح سبع شركات مدرجة في سوق دبي المالي، سيعة مليارات درهم تقريباً، منها 6.48 مليارات درهم سجلت لمصلحة بنكين.

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