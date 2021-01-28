86 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في شهر يناير

المصدر: مدحت السويفي – دبي

حققت القيمة السوقية للأسهم المحلية مكاسب قوية خلال شهر يناير الجاري، بقيمة 86.8 مليارات درهم، كان معظمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها 65.8 مليارات درهم، كما زادت القيمة السوقية لشركات سوق دبي المالي بقيمة 21 مليار درهم.

وشهدت الأسواق تبايناً خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سوق دبي المالي بنسبة 1.4% بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6%.

وحول الأداء اليومي للأسواق، أغلق سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 1.07% عند مستوى 2697 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 286 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 5 شركات من أصل 32 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت 4 شركات على ثبات.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" منخفضا بنسبة 1.8% عند 3.8 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم، بينما انخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.2% عند 5.04 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.

وانخفض سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.8% عند 11.8 درهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 1.6% عند 1.23 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس منخفضا بنسبة 0.35%، عند مستوى 5642 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 452 مليون درهم.

وأغلق سهم "الدار العقارية" منخفضا بنحو 2% عند 3.5 درهم، وبتداولات قاربت 31 مليون سهم، بينما انخفض سهم "إتصالات" بنسبة 0.6% عند 19.88 درهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم.

وارتفع سهم "منازل" بنسبة 2.3% عند 0.365 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم، بينما أغلق سهم "أبوظبي الأول" عند سعره السابق 15.02 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم.

وقال المحلل المالي وليد الخطيب إن الأسواق المحلية شهدت ضغطاً على المؤشرات نحو التراجع خلال جلسات الأسبوع الجاري، وبنهاية جلسة اليوم، بهدف جني الأرباح من قبل المستثمرين، بعد ارتفاعات كبيرة حققتها السوق في بداية الشهر.

وأشار الخطيب إلى أن السوق لكي يحافظ على مكتسباته التي حققها منذ بداية العام، لابد له من المحافظة على مستوى سيولة جيد.

وتوقع استمرار جني الأرباح في السوق في الفترة القادمة مع استمرار إعلان نتائج الشركات في السوق، والتي بعضها جاء على غير التوقعات.

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