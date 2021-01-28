8.6 مليارات درهم تجارة دبي مع هولندا في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، بأن حجم التبادل التجاري بين دبي وهولندا ارتفع بنسبة 56% خلال 10 سنوات (2011-2020)، حيث ارتفع من 5.5 مليارات درهم في عام 2011 ليصل إلى 8.6 مليارات درهم العام الماضي، موضحة أن التجارة بين الجانبين توزعت بنحو 3.7 مليارات درهم واردات، و4.9 مليارات درهم صادرات وإعادة تصدير وذلك وفق البيانات الأولية.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن 140 شركة هولندية تعمل في الإمارة، مشيراً إلى أن 99.3% من المعاملات الجمركية للدائرة خلال العام الماضي أنجزت عبر القنوات الذكية بواقع 15.9 مليون معاملة من إجمالي 16 مليون معاملة.

جاء ذلك خلال تنظيم «جمارك دبي» لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وفد من هولندا برئاسة القنصل الهولندي في دبي، هانس ساندي، ضم رجال أعمال وممثلي عدد من الشركات الهولندية في دبي، حيث تناول اللقاء الذي عقد ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الرابع، سبل تعزيز التعاون التجاري بين دبي وهولندا، ودعم فتح استثمارات تجارية جديدة من الجانب الهولندي في دبي.

وأضاف مصبح: «ننظر للعام 2021 بأنه عام التعافي، وعودة الحياة إلى طبيعتها مع تزايد عدد الأشخاص الحاصلين على لقاح (كوفيد-19) في دولة الإمارات إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، كما أن الترتيبات تجري على قدم وساق لتحقيق استضافة نوعية لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، ما يعزز من انتعاش الاقتصاد المحلي ودعم سرعة تعافي القطاعات الاقتصادية».

من جهته، أكد القنصل العام لهولندا في دبي، أن الشركات الهولندية التي تعمل في دبي تشعر بالاستقرار والطمأنينة، سواء على صعيد السلامة الصحية أو مزاولة الأعمال، لاسيما في ظل التحديات التي فرضها التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

• الشركات الهولندية العاملة في دبي أكدت أنها تشعر بالاستقرار من ناحية السلامة أو مزاولة الأعمال.

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