جني الأرباح يدفع مؤشرات الأسهم المحلية للتراجع

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت مؤشرات الأسهم المحلية تراجعاً بنهاية جلسة أمس، متأثرة بعمليات جني أرباح، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.9% وأبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.6%.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 2698 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليون درهم. وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 360.53 مليار درهم، مقارنة بـ363.32 مليار درهم، في الجلسة السابقة، بخسائر نحو 2.79 مليار درهم.

ومن أصل 36 شركة تم تداول أسهمها أمس، انخفضت أسهم 22 شركة، بينما ارتفعت أسهم 12 شركة، وبقيت اثنتان على ثبات. وتراجع قطاع العقارات بنسبة 1.63%، وقطاع البنوك 0.89% مع نهاية التداولات.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» الأسهم الأكثر تداولاً في السوق، وبحجم تداولات قاربت 29 مليون سهم، على الرغم من تسجيله انخفاضاً بنسبة 0.7% عند 0.282 درهم.

أما أكثر الأسهم انخفاضاً فكان سهم «الخليج للملاحة القابضة»، الذي هبط بالنسبة القصوى 5% عند 0.383 درهم، بالتزامن مع تراجع أسعار نقل النفط العالمية.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.6% عند 5583 نقطة، وبحجم تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 431 مليون درهم.

وأثر تراجع أسهم قيادية سلباً على السوق، أبرزها سهم «بنك أبوظبي الأول» المنخفض بنسبة 1.7% عند 14.66 درهماً.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي إلى 792.71 مليار درهم، مقابل نحو 794.57 مليار درهم، بخسائر قيمتها نحو 1.86 مليار درهم.

من جانبه، قال رئيس قسم العمليات بشركة «ضمان للاستثمار»، أحمد سيف الدين، إن «تراجعات الأسواق أمس مقبولة بالتزامن مع الارتفاعات الجيدة التي حققتها الأسواق»، مشيراً إلى أن ما حدث هو جني أرباح على بعض الأسهم القيادية التي ارتفعت في الأيام الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news