فنادق تطرح عروضاً وباقات ترويجية للسياحة الداخلية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

طرحت فنادق في السوق الإماراتية عروضاً ترويجية مخصصة لسكان الدولة، تشمل أسعار الإقامة والمطاعم، فضلاً عن المرافق الترفيهية، وبخصومات تصل نسبتها إلى 40%، وذلك في إطار تنشيط القطاع، فيما يسري جزء كبير من العروض الترويجية التي تستهدف العائلات بالدرجة الأولى حتى بداية مارس المقبل.

وقال مسؤولو فنادق لـ«الإمارات اليوم» إن حصة السياحة الداخلية من مستويات الإشغال الفندقي ارتفعت خلال يناير الجاري، مقارنة بديسمبر 2020، خصوصاً بعد انتهاء موسم الأعياد، لافتين إلى أن السوق الفندقية لاتزال تسجل مستويات إشغال قوية على الرغم من الظروف الحالية وقيود السفر المتغيرة.

نتائج قوية

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن فنادق المجموعة حققت نتائج قوية خلال ديسمبر 2020، بدعم من السياحة الدولية بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن منشآت المجموعة من فنادق وشقق فندقية في دبي، البالغ عددها 17 منشأة، لاتزال تسجل مستويات إشغال قوية تبلغ 95% في بعضها، وتراوح بين 80 و90% في بعضها الآخر، في حين أن أدنى معدل تم تسجليه وصل إلى 55%.

وأضاف خوجلي: «حققناً خلال يناير الجاري نمواً بنسبة تراوح بين 7 و10% من حيث الإيرادات التي استهدفناها في بداية الشهر، وهي مؤشرات قوية للغاية في ظل الظروف الحالية»، لافتاً إلى أن أحد فنادق المجموعة حقق إيرادات تخطت تلك التي تم تسجيلها في يناير 2020.

وذكر أن نسبة تصل إلى 50% من نزلاء فنادق المجموعة هم زوار دوليون، خصوصاً تلك الفئة التي لجأت إلى تمديد عطلاتها لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع لدى البعض، مشيراً إلى أن حصة السياحة الداخلية من مستويات الإشغال ارتفعت بدورها خلال يناير الجاري مقارنة بديسمبر 2020. وتوقع أن تلعب حركة السياحة الداخلية دوراً كبيراً في تنشيط القطاع الفندقي.

وتابع خوجلي: «تمت مراجعة الأسعار وطرح عروض مخصصة للسياحة الداخلية خلال الفترة الحالية في إطار التشجيع على الإقامة والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنشآت الفندقية»، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي في الدولة يمتاز بالمرونة للتكيف مع مختلف الظروف.

مستويات الإشغال

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «الجداف روتانا»، هيثم عمر، إن السوق الفندقية تواصل تسجيل معدلات إشغال جيدة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنه بعد الأسبوع الأول من يناير الجاري، شهدنا فترة هدوء نسبي من ناحية الزوار الدوليين، وهو أمر طبيعي على غرار السنوات الماضية ويحدث في جميع الأسواق الدولية.

وأضاف أن مستويات الإشغال شهدت زيادة بدعم من السياحة الداخلية بالدرجة الأولى، اعتباراً من منتصف يناير الجاري، وهي تشكل نحو 80% من نسب الإشغال حالياً، موضحاً أن الفندق طرح باقات وعروضاً على الأسعار مخصصة لهذه الفئة سواء بالنسبة للإقامة الطويلة، أو عروض نهاية الأسبوع، بالتنسيق مع مراكز التسوق، للحصول على خصومات أو المتنزهات الترفيهية.

السياحة الداخلية

بدوره، قال المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي»، ومؤسس «شركة بلاتزو للضيافة»، منذر درويش، إن المنشآت الفندقية تركز حالياً على السياحة الداخلية بالدرجة الأولى بعد انتهاء موسم الأعياد، لافتاً إلى أن معدلات الإشغال لاتزال جيدة على الرغم من الظروف الحالية، خصوصاً خلال عطل نهاية الأسبوع.

وذكر درويش أن السوق الفندقية طرحت العديد من العروض الترويجية المخصصة للزوار الداخليين، لافتاً إلى أن عروض الفندق تشمل خصومات بنسبة 30% على أسعار الإقامة ووجبات الطعام، مع إمكانية الاستفادة من عرض آخر تم تفعيله اعتباراً من 15 يناير الجاري، ويتيح الحجز الآن، والاستفادة منه على مدار ستة أشهر في الوقت الذي يراه المتعامل مناسباً.

وأكد درويش أن عروض السياحة الداخلية أثبتت جدواها خلال الأشهر الأولى من جائحة «كوفيد-19»، ونتوقع مستويات إقبال جيدة خلال الفترة المقبلة، وأن تنتعش حركة السياحة الدولية بنسب أكبر خلال فبراير المقبل.

قيود السفر

في السياق ذاته، قال المدير العام لفندق «كابيتول دبي»، مدحت برسوم، إن قيود السفر الدولية حول العالم تنعكس بشكل مباشر على حركة الزوار الدوليين في جميع الأسواق، لافتاً إلى أن مستويات الإشغال من السياحة الداخلية شهدت نمواً في الفنادق خلال الأيام الأخيرة مقارنة بالسياح الدوليين.

وأضاف برسوم أن الفنادق تتلقى حجوزات من حركة السياحة الدولية، خصوصاً بعض الأسواق في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا وأسواق أخرى بنسب أقل، مشيراً إلى أن معظم المنشآت الفندقية لجأت خلال الفترة الحالية إلى طرح عروض ترويجية للسياحة الداخلية بغرض تنشيط القطاع، لافتاً إلى أن العروض تشمل خصومات أسعار الإقامة بنسب تراوح بين 25 و30% وفقاً لفئة الغرفة، فضلاً عن خصومات على قطاع الأغذية والمشروبات التي تشكل جزءاً مهماً من الإيرادات الفندقية.

معدلات الإشغال في مستويات جيدة

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن معدلات الإشغال في مستويات جيدة حالياً، لكنها تتباين من فندق إلى آخر وفقاً لموقع المنشأة، مبيناً أن نسبة الإشغال تصل إلى 91% في منشآت فندقية، لكنها تتراجع إلى نحو 40 و50% في منشآت آخرى.

وذكر عوض الله أن فنادق المجموعة طرحت مجموعة من العروض الترويجية مخصصة لسكان الدولة، تتيح خصومات بنسبة 30% على أسعار الغرف الفندقية بما في ذلك وجبات الطعام، لافتاً إلى أن العروض تسهم بشكل ملحوظ في تنشيط الحركة السياحية في مختلف الأوقات.

«إس تي آر»: الإشغال والإيرادات الأعلى منذ فبراير 2020

قالت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إن أداء المنشآت الفندقية العاملة في السوق الإماراتية في نهاية عام 2020 اقترب من مستويات ما قبل وباء «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن معدل الإشغال الفندقي خلال ديسمبر 2020 بأكمله وصل إلى 67.4%. وذكرت المؤسسة في تقرير شهري حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه إلى جانب الإشغال الفندقي، بلغت إيرادات الغرفة المتوافرة (371.24 درهماً)، والذي يعد الأعلى في الدولة منذ فبراير 2020، مشيرة إلى أن الإمارات حققت مستويات أداء تخطت العديد من الأسواق السياحية في أوروبا وآسيا.

وقالت المؤسسة إن الفنادق في كل من منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا سجلت أدنى مستويات الإشغال والإيرادات، وفقاً لبيانات نهاية عام 2020.

خصومات ومكافآت نقدية

طرحت مجموعات فندقية عروضاً ترويجية على الإقامة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، مع خصومات بنسب تراوح بين 25 و40% على أسعار الغرف بما في ذلك الإفطار، وخصم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات طوال فترة الإقامة في مطاعم مختارة مع وجبات عشاء مجانية للأطفال، وإمكانية الوصول إلى المرافق الشاطئية المخدمة، والاستفادة من الدخول المجاني إلى الحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية في حال الحجز لأكثر من ليلة واحدة.

ويسري جزء كبير من العروض الترويجية حتى بداية مارس المقبل، كما تتيح بعض الحجوزات إمكانية الحصول على مكافآت نقدية يمكن استخدامها لتمديد الإقامة أو في المطاعم أو مرافق «سبا»، شريطة إجراء الحجز عبر الموقع الشبكي للفندق مباشرة، كما تم تخصيص جزء كبير من العروض للعائلات تحديداً، مع فرصة الفوز بمكافآت من خلال برامج الولاء.

- الهدوء النسبي في حركة الزوار الدوليين أمر طبيعي يحدث في جميع الأسواق.

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