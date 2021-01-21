901 مليون درهم صافي أرباح «إمباور» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن تحقيق أرباح صافية قدرها 901 مليون درهم، بإجمالي إيرادات بلغ 2.26 مليار درهم خلال عام 2020، محققة بذلك زيادة بنسبة 3.0%، مع زيادة صافي الأرباح بنسبة 3.4%، على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، في مؤتمر صحافي، إن 2020 كان عاماً مميزاً على الصعد كافة؛ إذ شهدت المؤسسة طفرة كبيرة في نمو الأرباح مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى توسعات في عدد المحطات، وتمديدات شبكة خدمات تبريد المناطق، وارتفاع في أعداد المباني والمتعاملين.

وأشار بن شعفار إلى أن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق وصل في نهاية 2020 إلى أكثر من 1252 مبنى، لأكثر من 140 ألف متعامل، فيما بلغت القدرة الإنتاجية لخدمات التبريد في المؤسسة حتى نهاية 2020 أكثر من 1.640 مليون طن تبريد، لتخدم مشروعات حضرية ضخمة ومتعددة الاستخدامات.

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