الموارد البشرية والتوطين تعلن انتهاء تطبيق "سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري" للعام الجاري

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء فترة تطبيق "سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري" للعام الجاري.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل دلال الشحي، إن نتائج تطبيق السياسة لهذا العام، تجدد التأكيد على مستوى الوعي والشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها شركات القطاع الخاص والتقدير والاحترام الذي تحظى به القوى العاملة، مشيرة إلى الجهود المستدامة للوزارة في ترسيخ بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، وتعزيز جودة حياة العاملين ورفاهيتهم، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل تنافسي ومرن.

وثمّنت المبادرات المجتمعية التي شهدتها فترة تطبيق السياسة، إلى جانب جهود الوزارة في توفير قنوات تواصل مجانية تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة العمال.

وتنص سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري على حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة عصراً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، مع استثناء بعض الأعمال التي يتعذر إيقافها لأسباب فنية أو تلك المرتبطة بضرورة درء مخاطر أو إصلاح أعطال تؤثر في المجتمع والخدمات الأساسية، وفق الضوابط المعتمدة، وتُلزم السياسة أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة ومناسبة للراحة، ووسائل تبريد، وكميات كافية من مياه الشرب ومواد الترطيب، ومعدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل، بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية.