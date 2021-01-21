147 منشأة فندقية قيد الإنشاء في دبي بطاقة 44.6 ألف غرفة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لشركة «توب هوتيل»، أن دبي تحتل المركز الأول في المشروعات الجديدة قيد الإنشاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تصل حصتها إلى نحو 24% من إجمالي عدد الغرف، كما أن الإمارة تستحوذ على النسبة نفسها تقريباً من حيث عدد المنشآت الفندقية التي وصل عددها إلى 147 منشأة بطاقة تصل إلى أكثر من 44.6 ألف غرفة.

إلى ذلك، شهدت دبي افتتاح 14 فندقاً جديداً في غضون خمسة أشهر، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر الماضي ويناير الجاري، بطاقة بلغت 5000 غرفة.

غرف قيد الإنشاء

وتفصيلاً، أفاد موقع شركة «توب هوتيل»، بأن الإحصاءات في قاعدة بياناتها (TOPHOTELPROJECTS) الخاصة بالمشروعات الفندقية الجديدة، أظهرت أن نحو 188 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء والتخطيط في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ضمن 624 منشأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات والسعودية تتصدران أسواق المنطقة في المعروض المتوقع دخوله إلى السوق.

وبحسب الشركة سيكون هناك 250 افتتاحاً لمشروعات فندقية في جميع أنحاء المنطقة خلال العام الجاري، حيث سيتم تشغيل 76 ألفاً و288 غرفة جديدة، فيما من المقرر أن يدخل سوق المنطقة 165 مشروعاً إضافياً لعام 2022، و66 فندقاً لعام 2023 و143 مشروعاً لعام 2024 وما بعده، وفقاً لقاعدة البيانات.

أكبر سوق

وأضافت «توب هوتيل»، في تقرير أمس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الإمارات تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط من حيث افتتاح الفنادق الجديدة، حيث سيتم افتتاح 211 عقاراً فندقياً تضم 62 ألفاً و633 غرفة، منها 147 مشروعاً في دبي وحدها بطاقة تصل إلى 44 ألفاً و699 غرفة هي في مرحلة الإنشاء والتخطيط.

ووفقاً لبيانات الشركة فإن الإمارات تستحوذ على أكثر من 33% من إجمالي الغرف الفندقية المتوقع دخولها إلى السوق خلال الفترة المقبلة، فيما تصل حصة دبي وحدها التي تحتل المركز الأول إلى نحو 24% من إجمالي عدد الغرف قيد الإنشاء، والنسبة نفسها تقريباً من حيث عدد المنشآت في المنطقة ككل.

السعودية

وأشارت الشركة إلى أن السوق السعودية، ستشهد بدورها، افتتاح 168 عقاراً فندقياً جديداً تضم في الإجمالي نحو 73 ألفاً و464 غرفة فندقية، متوقعة أن تشهد مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة نمواً سريعاً داخل المملكة.

فنادق جديدة

إلى ذلك، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، أن السوق الفندقية في دبي، شهدت افتتاح 14 فندقاً جديداً في غضون خمسة أشهر، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر الماضي ويناير الجاري، حيث وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في تلك المنشآت التي توزعت في مختلف المناطق نحو 5000 غرفة فندقية جديدة.

وكان أحدث تلك الفنادق التي تم افتتاحها في يناير 2021، فندق «بولمان داون تاون دبي» الذي دشنته «أكور» و«توينتي 14 القابضة» الذراع الاستثمارية في مجال الضيافة، في منطقة الخليج التجاري، إضافة إلى «فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي» الذي يحتضن 264 غرفة وجناحاً، والذي افتتحته «فنادق ومنتجعات أفاني».

5000

غرفة طاقة الفنادق الـ14 الجديدة في دبي.

- دبي تتصدر إقليمياً في المشروعات الفندقية قيد الإنشاء.

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