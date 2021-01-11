أهم 9 نصائح قبل شراء العقارات

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال الخبير العقاري عبدالعزيز بن هويدن، إن مهمة بيع أو شراء عقار مناسب لم تعد مهمة سهلة، خصوصا مع كثرة الإعلانات عن العقارات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان المُعلن مالك العقار فردا أو شركة أو شركات وساطة عقارية.

وأضاف بن هويدن أن «الخبرة تلعب هنا دورها في طريقة عرض العقار وتسويقه من قبل البائع من جهة وحسن الاختيار من قبل المشتري من جهة أخرى»، محددا أهم تسع نصائح قبل بيع أو شراء أي عقار للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب.

وفي ما يلي النصائح الـ9:

1- عدم الاستعجال في إتمام عملية الشراء والبحث والمقارنة بين العقارات واختيار الأنسب من بين العقارات المطروحة في السوق.

2- عدم شراء بأي حال من الأحوال عقار لم يتم إنشاؤه بعد أو غير موجود بالفعل، فعلى الأقل لابد أن يكون هناك نسبة إنجاز بالمشروع لا تقل عن 10%.

3- معاينة العقار والتأكد من مساحته، وأنها مطابقة للمساحة الموجودة على الأوراق الرسمية، ومراجعة الرسم ومطابقته بالتنفيذ على أرض الواقع.

4- التأكد من حالة مرافق العقار كأعمال السباكة والكهرباء وأعمال النقاشة، وأن تكون التشطيبات على مستوى معين من الجودة.

5- التأكد من عدم وجود مشاكل في تراخيص المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخصة بها، وأن العقار من ضمن الأدوار المرخصة لكي لا تتعرض للإزالة من الجهة المختصة.

6- عدم شراء عقار غير مطابق للرخصة الخاصة بالمبنى، فلابد من الاطلاع على الرخصة الأصلية للعقار.

7- لابد من التأكد من تشطيب العقار ونوعه قبل استلامه بشكل نهائي.

8- لابد من التأكد من بيانات البائع وملكيته للعقار ومن أوراق الملكية، وهي: عقد شراء الأرض وتراخيص البناء وهل لديك حصة في الأرض أم لا.

9- لابد من التأكد من وجود إعلام وراثة إن كان البائع وريثا وهناك ورثة آخرون معه.

يجب عدم الاستعجال في إتمام عملية الشراء والبحث والمقارنة بين العقارات واختيار الأنسب.

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