الهند تتصدر «الاهتمام الدولي» بعقارات دبي

أظهر تحليل أجرته منصة «دي إكس بي إنتراكت - DXBinteract» العقارية، تصدر المستثمرين الهنود قائمة الاهتمام الدولي بشراء عقارات في دبي، بحصة بلغت 16.3%، من إجمالي الاهتمام والبحث الرقمي المرصود خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026، فيما سجلت الولايات المتحدة قفزة لافتة لتحتل المركز الثاني بحصة بلغت 13%.

وأفادت المنصة لـ«الإمارات اليوم» بأن احتلال أميركا المركز الثاني في القائمة، يمثل أعلى ترتيب سجلته الولايات المتحدة في قراءاتها، ما يجعل صعود الاهتمام الأميركي أبرز تحول في فترة التحليل، ومؤشراً إلى اتساع قاعدة الطلب المحتمل على عقارات دبي، لتشمل أسواقاً لم تكن تتقدم التصنيفات السابقة.

ووفقاً للبيانات، جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 10.7%، بينما باكستان رابعاً بحصة 5.4%، تلتها السعودية بنسبة 4.4%، ثم مصر بنسبة 3.7%.

وحلت كندا في المركز السابع بحصة 3.5%، تلتها أستراليا بنسبة 3%، ثم فرنسا بنسبة 2.9%، وسنغافورة بنسبة 2.5%.

واستحوذت الدول الـ10 الأولى مجتمعة على 65.4% من الاهتمام الدولي المرصود، بينما بلغت حصة الدول الـ20 الأولى 80.4%، وتوزعت النسبة المتبقية، البالغة 19.6%، على بقية الأسواق.

وقال مؤسس منصة «DXBinteract» العقارية، فاتح المسدي، إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفر بيانات دقيقة وموثوقة عن الصفقات والأسعار والأحجام والمناطق والمشروعات، لكنها لا تنشر حالياً قاعدة بيانات عامة ومحدثة تتيح تصنيف الصفقات الفعلية بحسب جنسية المشتري.

وأضاف المسدي لـ«الإمارات اليوم» أن هذا النقص يجعل بعض التصنيفات المتداولة عن «أكثر الجنسيات شراء» غير قابلة للتحقق على مستوى السوق بأكمله.

وأوضح أن «تقارير بعض الشركات العقارية حول جنسيات المشترين تعكس في الأساس مزيج متعامليها، وليس السوق كله، حيث تتخصص شركات بمتعاملين معينين».

وأكد المسدي أن تحليلات البحث والاهتمام الرقمي وتوزيع زيارات المنصات بحسب الدول توفر، بحسب تقديره، أفضل مؤشر استباقي متاح لرصد مصدر الاهتمام الدولي، في ظل غياب بيانات رسمية عامة ومحدثة عن جنسيات المشترين.

لكنه شدد على أن هذه المؤشرات لا تمثل بديلاً عن بيانات الصفقات، بل تقيس المرحلة التي تسبقها، عندما يبدأ المشتري المحتمل البحث والمقارنة واستكشاف المشروعات والأسعار.

وقال إن «ارتفاع مستويات الاهتمام الدولي بعقارات دبي يعكس وجود قاعدة من المشترين المحتملين يمكن أن تتحول إلى طلب فعلي خلال الربع الرابع من 2026».

وأضاف: «هذه البيانات تساعدنا على معرفة الأسواق التي قد يأتي منها الطلب المقبل، بينما تبقى بيانات المعاملات الفعلية المؤشر الحاسم على تحول الاهتمام إلى شراء».

وبيّن أن انخفاض الظهور الرقمي لدولة ما، يجب تفسيره باعتباره انخفاضاً في الاهتمام القابل للرصد عبر الإنترنت، وليس حكماً نهائياً على حجم الطلب الفعلي أو عدد الصفقات.

اهتمام من خارج الدولة

يغطي تحليل منصة «دي إكس بي إنتراكت - DXBinteract» العقارية، الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026، مع استبعاد الطلب المحلي من داخل الإمارات. وتعكس النسب توزيع الاهتمام الرقمي بحسب الدولة للطلب المحتمل، وليس بيانات لصفقات أو لجنسيات مشترين مؤكدة.

وبالتالي، تعكس النسب المنشورة حصة كل دولة من إجمالي الاهتمام القادم من خارج الإمارات، ولا تمثل حصتها من إجمالي زيارات المنصة، بما فيها الزيارات من السوق المحلية.