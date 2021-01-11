«دبي الجنوب» تستقطب 650 شركة جديدة في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت منطقة دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري يركز على قطاعات الطيران اللوجستية والعقارات، عن استقطاب مجمع الأعمال التابع لها 650 شركة جديدة، إضافة إلى تأجير مساحة قدرها 945 ألفاً و488 قدماً مربعة خلال العام الماضي، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الشركات.

وأشارت «دبي الجنوب» إلى أنه نظراً إلى تأثير جائحة «كوفيد-19» على قطاعات الأعمال، فإنها طرحت مجموعة من الحزم التحفيزية لدعم مجتمع الأعمال المتنامي، ومساعدة عملائها في مجمع ومركز الأعمال، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي الجائحة، حيث نجحت تلك الحزم في محافظة المجمع على ما نسبته 90% من الشركات العاملة فيه، وسجّلت نمواً قدره 122% في نسبة الإشغال خلال عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين، إن «العام الماضي كان استثنائياً للجميع، وأثرت تحديات الجائحة في معظم الصناعات والقطاعات حول العالم»، مضيفاً: «يسعدنا رؤية بداية عودة الأسواق إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث يدعم مجمع الأعمال في (دبي الجنوب) تطلعات عملائنا المحتملين».

وأكد مواصلة خدمة العملاء ودفع آليات الابتكار، ودعم جهود دبي الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بعد الجائحة.

وأوضح الزفين: «نقوم حالياً بتطوير طابق إضافي لمركز الأعمال، لتلبية الطلب المتزايد، وسيكون جاهزاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري». يشار إلى أن مجمع الأعمال في «دبي الجنوب» يوفر مساحات مكتبية متطوّرة في بيئة مثالية، تضمن للشركات ممارسة عملياتها بسهولة. ويجذب المجمع قاعدة متنوّعة من العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتأمين والتعليم والألعاب الإلكترونية. وصمم المجمع لمساعدة الشركات على تحقيق النمو، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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