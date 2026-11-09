«دبي الجنوب» تحتضن أول منشأة لـ «Iron Mountain» في الدولة

أعلنت منطقة «دبي الجنوب»، اليوم، عن افتتاح شركة «Iron Mountain» للتخزين والخدمات اللوجستية، أول منشأة لها في دولة الإمارات، ضمن منطقتها اللوجستية «إي.زي.دبي»، وتتولى تشغيلها.

وتُعد «Iron Mountain»، التي تتولى تشغيل المنشأة الجديدة من الشركات العالمية المتخصصة في خدمات إدارة المعلومات، بما في ذلك حلول التخزين والخدمات اللوجستية.



وأفادت «دبي الجنوب» في بيان، بأن منشأة «Iron Mountain» تمتد على مساحة 37 ألف متر مربع، وتجمع تحت سقف واحد عمليات التخزين وتجهيز الطلبات التابعة لقطاعات أعمال «Unilever» المختلفة.

وبصفتها مزود الخدمات اللوجستية لـ«Unilever»، ستقدم «Iron Mountain» أيضاً خدمات ذات قيمة مضافة، تشمل التعبئة المشتركة وتجميع المنتجات ضمن مجموعات جاهزة، إلى جانب جمع عمليات التخزين الجمركي وغير الجمركي في موقع واحد، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتنسيق.



وستستفيد المنشأة من تقنيات الطائرات من دون طيار، وأنظمة الجرد الآلي للمخزون باستخدام الروبوتات، وحلول الأتمتة المتقدمة لتعزيز الأداء.

وقال المدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «يسعدنا الترحيب بأول منشأة لشركة (Iron Mountain) للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات ضمن (دبي الجنوب)، حيث تجمع المنشأة خدمات تدعم سلسلة إمداد (Unilever)، وتضيف إلى مجموعة القدرات اللوجستية المتاحة ضمن منظومتنا».

وأضاف: «نواصل التزامنا بدعم الشركات في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها، من خلال توفير منظومة متكاملة تلبي متطلباتها اللوجستية المتطورة».



من جانبه، قال المدير الإداري لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ

لدى «Iron Mountain»، آكو جاف: «يمثل افتتاح أول منشأة لنا للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، محطة مهمة في تطوير أعمال قطاع التخزين والخدمات اللوجستية لدى الشركة في المنطقة».

وأضاف: «انطلاقاً من دورنا كشريك موثوق في حماية ما يهم متعاملينا، نلتزم ببناء شراكات استراتيجية مع شركات رائدة، مثل (Unilever)، بهدف فتح آفاق جديدة من خلال تقديم حلول لوجستية مبتكرة وعالية الكفاءة، تسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكلا الطرفين».