مبيعات الذهب في دبي تسجل تحسّناً لافتاً في الربع الرابع

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن مبيعات الذهب سجلت تحسّناً لافتاً، خلال الربع الرابع من عام 2020، وبنسبة نمو جاوزت الفترة ذاتها من عام 2019، بما يقدر بنحو 5%، بدعم من عودة الأفواج السياحية، واستئناف الرحلات الجوية لعدد كبير من الوجهات الدولية، وارتفاع الإقبال على شراء السبائك والعُملات الذهبية للادخار والاستثمار، ونمو شراء المشغولات لمتعاملين ألغوا خطط السفر للخارج.

وأكدت، لـ«الإمارات اليوم»، أن ارتفاع المبيعات خلال الربع الرابع يدعم استهداف زيادتها بنسب تجاوز 10% خلال عام 2021، لافتة إلى أن المجموعة رصدت جوائز بقيمة 6.5 ملايين درهم لمهرجان دبي للتسوّق، بزيادة تبلغ 10% على مخصصات الدورة السابقة.

مبيعات الذهب

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «مبيعات الذهب في أسواق دبي سجلت تحسّناً وانتعاشاً لافتاً، خلال الربع الرابع من عام 2020»، لافتاً إلى نسبة نمو جاوزت الفترة الزمنية ذاتها من عام 2019 التي بلغت نحو 5%.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة انعكست بشكل إيجابي على سرعة تعافي الأسواق من تداعيات جائحة «كورونا» وبنسب معقولة.

عوامل داعمة

وأشار عبدالله إلى وجود عوامل عدة دعمت تحسّن مبيعات الذهب، خلال الربع الرابع من العام الجاري، الذي قارب في بدايته مؤشرات الفترة الزمنية المماثلة من عام 2019، قبل أن يحقق نسب نمو فاقت مبيعات العام الماضي في نهاية نوفمبر وخلال ديسمبر الجاري.

وأوضح أن «أبرز العوامل الداعمة تمثل في النشاط اللافت لعودة الأفواج السياحية، وقرارات استئناف الرحلات الجوية لعدد كبير من الوجهات الدولية، وزيارة الدولة لأغراض العمل والمؤتمرات، إضافة إلى نمو نشاط تصدير المشغولات الذهبية».

السبائك والعُملات

وأضاف أن «العامل المهم الذي دعم نمو المبيعات، خلال الرابع الأخير، تمثل في الإقبال على شراء السبائك والعُملات الذهبية، لأغراض الادخار والاستثمار»، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ إحدى نتائج الجائحة التي تأثرت بها أسواق الذهب، إذ رفعت ثقة المتعاملين من مختلف الجنسيات بالاستثمار أو الادخار بالذهب، بعدما سجل معدلات ارتفاع سعرية كبيرة، وكان بمثابة ملاذ آمن على المستوى الدولي خلال الجائحة.

ولفت عبدالله كذلك إلى ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية، خلال الربع الرابع، خصوصاً خلال نوفمبر وديسمبر مع إلغاء عدد كبير من المقيمين والمواطنين لخطط السفر المعتادة خلال تلك الفترة.

حوافز المهرجان

وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي أن المجموعة رصدت مخصصات بقيمة 6.5 ملايين درهم جوائز لـ«مهرجان دبي للتسوّق»، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 10%، مقارنة بمخصصات الدورة السابقة للمهرجان، لافتاً إلى أن المخصصات المالية للدورة الحالية للمتسوّقين في قطاع الذهب تعدّ ضمن الأعلى بين مخصصات جوائز المجموعة في دورات المهرجان، وذلك بما يدعم نشاط مبيعات المشغولات الذهبية بنسب أكبر.

وأكد أن المهرجان منذ بدايته أسهم في إنعاش المبيعات بنسب كبيرة، سواء للذهب أو للمجوهرات، فيما يتوقع أن تتنامى معدلات ارتفاع المبيعات بنسب أكبر خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما مع مواكبتها لذروة نشاط الأفواج السياحية خلال موسم الشتاء.

وأشار عبدالله إلى مشاركة أكثر من 200 متجر للذهب والمجوهرات في الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوّق، تمكّن المتسوّقين المشاركة في حملة سحوبات بجوائز مختلفة.

وأوضح أن «الحملة تتيح للمتسوّقين، عند شراء مجوهرات من الذهب بقيمة 500 درهم، الحصول على قسيمة سحب، مقابل قسيمتي سحب عند شراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم». وأكد أن القسائم تتيح الفرصة لربح إجمالي 25 كيلوغراماً من الذهب. وسيحصل 12 متسوّقاً من بين الفائزين بتاريخ 30 يناير 2021 على ثلاثة كيلوغرامات ذهب (250 غراماً من الذهب لكل منهم كجائزة كبرى).

تأثيرات الجائحة

أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، بأنه على الرغم من التحسّن الملحوظ في مبيعات الذهب خلال الربع الرابع من عام 2020، فإن تأثيرات الجائحة أسهمت في خفض إجمالي المبيعات عموماً منذ بداية عام 2020 بنسب تقدر بنحو 20%، مقارنة بعام 2019، مبيناً أنها نسب منطقية ومن الأقل بين دول المنطقة، نظراً إلى الإجراءات التي أسهمت في سرعة التعافي، وتعويض فترات الإغلاق وبطء المبيعات خلال ذروة الجائحة.

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