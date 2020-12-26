تجار: هدايا «رأس السنة الميلادية» وتراجع الأسعار ينعشان مبيعات المشغولات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت بين 1.75 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت، أخيراً، معدلات انتعاش لمبيعات المشغولات، وبنسب أكبر من الأيام الماضية، بدعم من توجه عدد كبير من المتعاملين، سواء المقيمين أو السائحين، لشراء هدايا لمناسبة العام الميلادي الجديد، إضافة لتسجيل الذهب معدلات تراجع حفزت على الإقبال، لافتين إلى أن معظم التجار يعولون على المزيد من التحسن في المبيعات، خلال الفترة المقبلة. بدورهم، قال متعاملون إن التراجع السعري، الذي سجلته أسعار الذهب، أخيراً، أسهم في اتخاذهم قرارات الشراء لهدايا المشغولات في الوقت الحالي، لمناسبة العام الميلادي الجديد. وتفصيلاً، قال المتعامل، رامي سمير، إنه اشترى قطعتين من المشغولات هديتين لأسرته، حيث يعتاد شراء هدايا من المشغولات بمناسبة العام الميلادي الجديد. وأوضح المتعامل، رضا فهيم، أنه «كان يخطط منذ فترة لشراء هدية من المشغولات بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، لكن تراجع الأسعار حفزه على سرعة الشراء». وأشارت المتعاملة، لوسي نبيل، إلى أنها «قررت شراء هدية من المشغولات، حالياً، بعدما لاحظت انخفاض أسعار الذهب، ووجود عروض على المصنعية». من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «هيماندرا للمجوهرات»، نيراز رايا، إن «مبيعات المشغولات انتعشت، أخيراً، وبنسب أكبر مقارنة بالأيام الماضية، مع توجه عدد من المتعاملين سواء من المقيمين أو السائحين لشراء هدايا من المشغولات، استعداداً للعام الميلادي الجديد»، لافتاً إلى أن «التراجع السعري له انعكاسات إيجابية في دعم معدلات الإقبال». بدوره، أوضح مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن «الأسواق شهدت، أخيراً، معدلات تحسن لافتة في الإقبال على مبيعات المشغولات، مقارنة بمعدلات المبيعات، خلال الأيام الماضية، وذلك بدعم من توجه عدد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة إضافة للتراجع السعري الذي سجله الذهب». وقال مدير «شركة جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، إن «تراجع أسعار الذهب، أخيراً انعكس إيجاباً على المبيعات بالأسواق، حيث حفز إقبال عدد من المتعاملين على شراء الهدايا من المشغولات، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، ما أسهم في تحسن المبيعات، بنسب تفوق مثيلاتها خلال الفترات السابقة»، متوقعاً أن تستمر المبيعات في تسجيل معدلات تحسن، خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 226.75 درهماً، بانخفاض قيمته 2.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 213 درهماً، بتراجع درهمين. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 203 دراهم، بانخفاض 1.75 درهم. كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 174.25 درهماً، بتراجع 1.75 درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news