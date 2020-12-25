عقارات دبي تسجل «تصرفات» بـ 4.6 مليارات درهم خلال أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، أكثر من 4.6 مليارات درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأنها شهدت تسجيل 900 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 92 مبايعة لأراضٍ بقيمة 482.59 مليون درهم، و808 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 1.32 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، ومبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2». وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة «الورقاء الأولى»، وثالثة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «القوز الثالثة». وتصدرت «البرشاء جنوب الثالثة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 85 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم، ثم مبايعة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.62 مليار درهم، منها 93 رهناً لأراضٍ بقيمة 2.06 مليار درهم، و233 رهناً لفلل وشقق بقيمة 561.07 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «اليلايس 2» بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 282 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 194.24 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ند الشبا الثانية» بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 31 مليون درهم.

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