532 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 532 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها شهدت تسجيل 120 مبايعة بقيمة 222.32 مليون درهم، منها 12 مبايعة لأراضٍ بقيمة 72.11 مليون درهم، و108 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 150.21 مليون درهم.

ووفقاً للبيان، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة»، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «المركاض»، فيما تصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة ثلاث مبايعات بـ10 ملايين درهم.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 229.26 مليون درهم، منها 14 رهناً لأراضٍ بقيمة 47.95 مليون درهم، و44 رهناً لفلل وشقق بقيمة 181.31 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 131 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 81.31 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ند الشبا الثانية» بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنيه الخامسة» بقيمة 10 ملايين درهم.

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