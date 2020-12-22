عقارات دبي تسجل «تصرفات» بقيمة 2.1 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 251.57 مليون درهم، منها 24 مبايعة لأراضٍ بقيمة 75.85 مليون درهم، و148 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 175.71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «الجداف»، تليها مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، ومبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة «سيح شعيب 3».

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم، وثالثة في «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، ثم مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الأول».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 22 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.83 مليار درهم، منها 26 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.77 مليار درهم، و47 رهناً لفلل وشقق بقيمة 62.45 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «اليلايس 2» بمليار درهم، وأخرى في «مرسى دبي» بقيمة 271 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل سبع هبات بقيمة 38.63 مليون درهم، كانت أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 18 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 17 مليون درهم.

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