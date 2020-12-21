"طيران الإمارات" تبدأ بنقل اللقاحات حول العالم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم



قالت شركة "طيران الإمارات"، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "منذ بداية عام 2020 احتلت (الإمارات للشحن الجوي) موقع الصدارة في إطار نقل المواد الغذائية، والأدوية ومعدات الوقاية الشخصية فضلاً عن هدايا العطلات، والآن اللقاحات الحيوية عبر قارات العالم الست".

وأرفقت الشركة تغريدتها بصورة لطائرة مخصصة لعمليات الشحن الجوي بالتزامن مع موسم الأعياد.

وقالت "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع الشحن التابع لشركة طيران الإمارات في وقت سابق، إنها تجري محادثات مع أكثر من 12 شركة للصناعات الدوائية حول العالم، في إطار نقل لقاح "كورونا"، مشيرة إلى أنها وفرت حلولاً وخدمات لوجستية متكاملة لنقله إلى العالم انطلاقاً من دبي.

وتوقعت الشركة أن تصل أولى الشحنات الخاصة باللقاح إلى منشآتها في دولة الإمارات في منتصف ديسمبر الجاري، حيث أن مسؤوليتها تتمثل في نقل وتوصيل اللقاح بالتنسيق والتعاون مع الشركات المصنّعة.

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