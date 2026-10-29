«دي إتش إل» توفر لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية

وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس» العالمية للشحن الدولي السريع والخدمات اللوجستية، بهدف دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

وأفادت الغرف، في بيان، أمس، بأن المذكرة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوسيع أنشطتها التصديرية، من خلال توفير حلول لوجستية وتجارية تلبي احتياجاتها، إلى جانب إتاحة أسعار تفضيلية للشحن، والاستفادة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل عملياتها التجارية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «دي إتش إل إكسبريس» لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية، وباقات تجارية مصممة وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب عروض تحفيزية للاستفادة من مزايا الشراكة، كما تشمل الخدمات حلول الشحن الدولي السريع، والدعم في إجراءات التخليص الجمركي، وإمكانية تتبع الشحنات، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التجارة عبر الحدود، ويشمل التعاون أيضاً برنامج «دي إتش إل غو تريد»، وإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة أعضاء غرف دبي، من خلال برامج تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الشركات.

وتمتد مجالات التعاون إلى خدمات تيسير التجارة وتقديم الاستشارات الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان، التزام الغرف بتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي على الاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق والشركاء الدوليين، وتزويدها بالأدوات والحلول اللازمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة عبر الحدود، ما يسهم في رفع كفاءة مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز تنافسيته.

من جانبه، قال مدير عام شركة «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات، محمود حاج حسين، إن قدرة الشركات العاملة في دبي على المنافسة والنجاح في الأسواق الدولية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق طموح الإمارة بأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع غرف دبي، توظف «دي إتش إل إكسبريس» شبكتها العالمية وخبراتها اللوجستية وبرنامج «غو تريد» لتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».