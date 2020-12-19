دبي تشهد افتتاح 10 فنادق بطاقة 3278 غرفة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

شهدت السوق الفندقية في دبي، افتتاح 10 فنادق جديدة في غضون 3 أشهر، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر الجاري، ووصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في هذه المنشآت التي توزعت في مختلف المناطق 3278 غرفة.

ويأتي افتتاح هذه المنشآت الجديدة على الرغم من الظروف التي أوجدتها جائحة «كوفيد-19» على الصعيد العالمي، فيما ركزت بعض هذه الفنادق على خيارات الشقق الفندقية وفترات الإقامة الطويلة.

فندقان جديدان

وأعلنت فنادق ومنتجعات «ويندام»، افتتاح فندقين لها، وهما فندق «ويندام دبي ديرة» المؤلف من 290 غرفة، وفندق «سوبر 8 من ويندام» دبي ديرة المؤلف من 94 غرفة، والذي يشكّل أول فنادق العلامة في دولة الإمارات.

ويقع الفندقان الجديدان في المنطقة التاريخية في ديرة، حيث سيكونان أوّل الفنادق التي سيتم افتتاحها في مشروع «إثراء ديرة» المرتقب، في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها العلامة لتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة لأماكن إقامة بأسعار مختلفة في المنطقة.

«إليمنت الجداف»

إلى ذلك، افتتحت فنادق «إليمنت»، التابعة لمجموعة «ماريوت» الدولية، فندق «إليمنت الجداف»، في دبي، ويقع الفندق في منطقة الجداف المحاذية لخور دبي، بالقرب من مركز دبي المالي العالمي وديرة ومطار دبي الدولي، كما أنه على مقربة من بعض أشهر المعالم السياحية في دبي، بما في ذلك «دبي مول» و«برواز دبي» ومتحف المستقبل.

ويضم فندق «إليمنت الجداف» 269 غرفة، تشمل استوديوهات وشققاً مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، ما يجعله خياراً مثالياً للمسافرين من رجال الأعمال والسياح والضيوف الراغبين بالإقامة لفترات طويلة على حد سواء.

كما أعلنت مجموعة «تايم للفنادق»، رسمياً، إدارة منشأة «أونيكس» للشقق الفندقية في منطقة القصيص بدبي، لتصبح بذلك المنشأة الفندقية الخامسة التي تديرها المجموعة في دبي، والسابعة لها على مستوى الإمارات ككل. وتضم «تايم أونيكس» للشقق الفندقية 176 شقة فندقية، بما في ذلك 42 استوديو، و99 شقة بغرفة نوم واحدة، و35 شقة مؤلفة من غرفتي نوم.

«لا مير»

بدورها، أعلنت «روڤ للفنادق»، عن إطلاق فندق «روف لا مير» في قلب الوجهة الشاطئية «لا مير»، ويضم الفندق الجديد 366 غرفة تضم غرفاً مزدوجة، ويشكل افتتاح «روف لا مير بيتش»، أول فنادق روف الشاطئية.

وافتتحت مجموعة روتانا للفنادق في نوفمبر الماضي، فندقها الـ35 في منطقة الجداف، ويضم الفندق 318 غرفة وجناحاً موزّعة على 14 طابقاً، وتتنوع الوحدات بين غرف الكينغ، والغرف العائلية، وغرف الأزواج، إلى جانب 248 جناحاً واسعاً وبمختلف المساحات التي تشمل ثلاث غرف نوم، وغرفتي نوم، وغرفة نوم واحدة. وذكرت المنشأة الجديدة أنها تستهدف مختلف شرائح السياح، خصوصاً الذين يرغبون في الإقامة لفترات طويلة.

ومع افتتاح الفنادق الجديدة، فإن عدد غرف «روتانا» الفندقية في السوق الإماراتية، يبلغ أكثر من 10 آلاف غرفة ضمن 35 منشأة، وتدير المجموعة، حالياً 68 فندقاً في 24 مدينة عبر 14 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، والتي تضم 17 ألفاً و798 وحدة فندقية تحت مظلة علامات روتانا الفندقية.

كما تم الإعلان عن فندق «غراند كوزموبوليتان دبي»، من فئة الخمس نجوم الواقع في قلب مدينة دبي، بطاقة 235 غرفة وجناحاً في أكتوبر الماضي.

وكشفت مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» عن افتتاح أول فروع فندق «ستايبريدج سويتس» في مطار آل مكتوم الدولي، الواقع في «دبي الجنوب»، في أكتوبر 2020، ويضم الفندق 262 جناحاً.

كما افتتحت شركتا «نخيل» العقارية، و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية، منتجع «ريو دبي» في جزر ديرة، بسعة 800 غرفة، وبكلفة استثمارية بلغت نحو 570 مليون درهم (نحو 155 مليون دولار).

ويعتبر منتجع «ريو دبي»، أول مشروعات شركة «نخيل» المشتركة في قطاع الضيافة، وأول معلم للجذب يفتتح في «جزر ديرة»، وقالت شركة «نخيل» إن إجمالي عدد الغرف في محفظة الشركة الفندقية، وصل إلى 2087 غرفة ضمن خمس منشآت، فيما من المقرر أن يُفتتح فندقان جديدان العام المقبل بطاقة 890 غرفة.

«سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»

شهدت سوق الضيافة في دبي، أيضاً إطلاق فندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»، في أكتوبر الماضي، والذي يعدّ أكبر مشروعات مجموعة «سوفيتل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضم الفندق 498 غرفة وجناحاً، تراوح مساحتها بين 44 و553 متراً مربعاً، و97 شقة مجهزة، ويقدّم حلولاً رقمية من خلال استخدام تطبيق الهاتف ورمز الاستجابة السريع والتكنولوجيا من دون لمس، كما يضم خمسة مطاعم حصرية. وخصص الفندق أكثر من 2300 متر مربع لقاعات الاجتماعات تشمل 10 أماكن قابلة للتعديل وقاعة حديثة ومثالية للمناسبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news