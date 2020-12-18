«مرسى دبي» تسجل مبايعة بقيمة 75 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال أسبوع، أكثر من 3.2 مليارات درهم.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأنها شهدت تسجيل 931 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة لأراض بقيمة 296.96 مليون درهم، و857 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.51 مليار درهم.

ووبحسب البيان، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة «المركاض»، ومبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الأول».

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 18 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، تلتها منطقة «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وثالثة في «الحبيه السادسة» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

بدورها، تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.28 مليار درهم، منها 56 رهناً لأراض بقيمة 487.69 مليون درهم، و252 رهناً لفلل وشقق بقيمة 787.73 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «سيح شعيب 1» بقيمة 165 مليون درهم، وأخرى في منطقة «المركاض» بقيمة 160 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 70 هبة بقيمة 176.8 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مردف» بقيمة 27 مليون درهم، وأخرى في منطقة «سيح شعيب 4» بقيمة 25 مليون درهم.

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