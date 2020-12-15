الشقق الفندقية المتوسطة تسجل أعلى نسبة إشغال بين يوليو وأكتوبر 2020

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 757 ألف زائر دولي خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر 2020، فيما سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل إشغال خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 64%، وتصدرت الهند قائمة أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارة.

زوار وأسواق

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 757 ألف زائر دولي خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر من العام الجاري.

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة خلال هذه الفترة، مسجلة نحو 176 ألف زائر، تلتها باكستان بنحو 80 ألف زائر، ثم مصر 53 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 50 ألف زائر، تلتها فرنسا (28 ألف زائر)، ثم كازاخستان (26 ألف زائر).

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 22 ألف زائر، فيما حلت السوق السودانية في المركز الثامن بنحو 20 ألف زائر، مقابل 18 و16 ألف زائر من السوقين الإثيوبية والصينية.

الغرف الفندقية

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر الماضي 118 ألفاً و660 غرفة فندقية ضمن 678 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 41 ألفاً و329 غرفة فندقية ضمن 125 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 26%، ومسجلة 31 ألفاً و468 غرفة فندقية ضمن 149 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18%، بسعة بلغت 20 ألفاً و978 غرفة فندقية ضمن 219 منشأة فندقية.

الإشغال والعائد

ووصل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية إلى 51%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 64%، مقابل 61% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم بنسبة 56%، فيما حققت الفنادق من فئة أربع نجوم، والفنادق من فئة خمس نجوم، معدلات إشغال بلغت 49 و42% لكل منها على التوالي.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 4.1 ليالٍ فندقية، فيما وصل عدد الليالي المحجوزة 15.6 مليون ليلة، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 335 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 172 درهماً.

أسواق عالمية

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، فقد أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن جنوب آسيا حلت في المركز الأول، بعد أن استحوذت على 36% من إجمالي العدد، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسوق الأوروبية بنسبة 16% لكل منهما.

وحلت روسيا ورابطة الدول المستقلة في المركز الرابع بنسبة 9% من إجمالي عدد الزوار، فيما سجلت إفريقيا نحو 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 6%، والأميركيتان 5%، مقابل نسبة 4% لدول الخليج العربي، و1% لمنطقة أستراليا.

شقق فندقية

استحوذت الشقق الفندقية على نحو 21% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 24 ألفاً و885 شقة فندقية ضمن 185 منشأة، منها 10 آلاف و430 شقة فخمة، و14 ألفاً و455 شقة متوسطة المستوى.

• عدد الغرف الفندقية في دبي بلغ، بنهاية أكتوبر، 118.6 ألف غرفة، ضمن 678 منشأة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news