«فلاي دبي» تطرح تذاكر سفر تبدأ من 995 درهماً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة «فلاي دبي»، إنه مع انضمام المزيد من الوجهات إلى شبكتها، فإنها طرحت بعض العروض على أسعار رحلاتها إلى نحو 15 وجهة في أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وذكرت الشركة أن الأسعار للذهاب والعودة تبدأ من 995 درهماً لبعض الوجهات على الدرجة السياحية، وهي متوافرة للحجز حتى 28 ديسمبر 2020، وذلك للسفر في الفترة ما بين 14 ديسمبر 2020 - 14 مارس 2021، مشيرة إلى أنه لدى المتعاملين أيضاً فرصة للسفر في درجة الأعمال من خلال خيار الترقية الجديد. وبحسب بيانات الموقع الشبكي للناقلة، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، فإن الأسعار على الدرجة السياحية تبدأ من 955 درهماً إلى كراتشي، و1198 درهماً إلى الاسكندرية، و1775 درهماً إلى عمّان، و1405 دراهم إلى بيروت، و1455 درهماً إلى الخرطوم.

وتبدأ أسعار بعض الوجهات الأوروبية وآسيا الوسطى من 2175 درهماً إلى بلغراد، و1545 درهماً إلى بوخارست، وصوفيا 1805 دراهم، وبيشكيك 1835 درهماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news