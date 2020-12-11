افتتاح «ريو دبي» في جزر ديرة بكلفة 570 مليون درهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

افتتحت شركتا «نخيل» العقارية و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية، أمس، منتجع «ريو دبي» في جزر ديرة، بسعة 800 غرفة، وبكلفة استثمارية بلغت نحو 570 مليون درهم (نحو 155 مليون دولار).

وأوضحت «نخيل» بمناسبة إطلاق المنتجع الجديد، أن إجمالي عدد الغرف في محفظة الشركة الفندقية، وصل إلى 2087 غرفة ضمن خمس منشآت.

بعد جديد

وتفصيلاً، تم أمس افتتاح منتجع «ريو دبي» في جزر ديرة، وهو مشروع مشترك بين شركة «نخيل» العقارية و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية.

ويضم المشروع الجديد 800 غرفة، ليضيف بعداً جديداً لقطاع الضيافة في دبي، وذلك كأول منتجع شاطئي من فئة أربع نجوم يقدم خدمة «شامل كل شيء» على مدار الساعة في الإمارة.

ويعتبر منتجع «ريو دبي»، أول مشروعات شركة «نخيل» المشتركة في قطاع الضيافة، وأول معلم للجذب يفتتح في «جزر ديرة».

كما يضم المنتجع الذي يعتبر أول مشروع لـ«ريو» في منطقة الشرق الأوسط، ويحمل الرقم 100 في سلسلة «ريو» للفنادق والمنتجعات، مجموعة متنوعة من المطاعم ومرافق الترفيه، بما في ذلك 10 منافذ للمأكولات والمشروبات، وحديقة مائية، فضلاً عن ثلاثة أحواض سباحة، ومسبحين للأطفال، وأنشطة مائية، إضافة إلى مركز للياقة البدنية، وصالون للتجميل ونادٍ للأطفال.

الكلفة

وقال نائب أول للرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال في شركة «ريو»، أوليفر كلوث، إن الكلفة الإجمالية للمنتجع الجديد وصلت إلى 155 مليون دولار (نحو 570 مليون درهم)، موضحاً أن حصة «ريو» منها تبلغ 40%، فيما تبلغ حصة «نخيل» 60%. وأكد أن دبي وجهة عالمية بارزة على خارطة السياحة الدولية، لذلك اختارت الشركة الوجود في الإمارة كأول مشروع لها في المنطقة ككل، مشيراً إلى أن الشركة قد تفكر في مشروعات فندقية جديدة في السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة.

ولفت كلوث إلى معدلات الإقبال المرتفعة إلى دبي من الزوار الدوليين والمحليين، مبيناً أن المنتجع الجديد سجل مستويات إشغال تخطت الـ60% خلال الشهر الجاري.

علامة فارقة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، محمد الشيباني، إن «(نخيل) تتمتع بسجل حافل وناجح في إنشاء وتقديم مجموعة متنوعة من المشروعات السياحية والترفيهية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الحكومية».

وأضاف أن «افتتاح منتجع (ريو دبي) يعد علامة فارقة لكل من شركة (نخيل) وجزر ديرة ودبي، كما يؤكد التزامنا بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية المرموقة لاستقطاب مفاهيم سياحية جديدة وفريدة من نوعها إلى الإمارة».

أول منتجع

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ريو» للفنادق والمنتجعات، لويس ريو، إن «منتجع (ريو دبي) يعتبر أول منتجع في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يوفر لنا فرصة فريدة من نوعها لتقديم كل خبرتنا بمفهوم خدمة (شامل كل شي) على مدار الساعة، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين عملائنا الأوروبيين والأميركيين، وذلك في وجهة جديدة كلياً».

الغرف

إلى ذلك، أفادت شركة «نخيل» بأن إجمالي عدد الغرف في محفظة الشركة الفندقية، وصل إلى 2087 غرفة ضمن خمس منشآت، فيما من المقرر أن يُفتتح فندقان جديدان العام المقبل بطاقة 890 غرفة.

إضافة نوعية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «منتجع (ريو دبي) يعد إضافة نوعية وتجربة جديدة لقطاع الضيافة في المدينة، وكذلك من المشروعات المتميزة لأحد شركائنا الرئيسيين (نخيل)، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تنوع العروض التي تقدمها المدينة لزوارها، وأيضاً زيادة جاذبية دبي لتصبح المدينة المفضلة للزيارة».

- المنتجع الشاطئي الجديد من فئة أربع نجوم، ويقدم خدمة «شامل كل شيء» على مدار الساعة.

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