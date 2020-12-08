612 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 612 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 156 مبايعة بقيمة 272.21 مليون درهم منها 10 مبايعة للأراضي بقيمة 59.65 مليون درهم و146 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 212.56 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثالثة تليها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة الحبيه الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 330.4 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 49.92 مليون درهم و34 رهونات فلل وشقق بقيمة 280.48 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الاولى بقيمة 185 مليون درهم وأخري في منطقة النهده الثانية بقيمة 38 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 9.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 5 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 2 مليون درهم.

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