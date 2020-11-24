عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 720 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 720 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 138 مبايعة بقيمة 244.51 مليون درهم، منها أربع مبايعات لأراضٍ بقيمة 18.45 مليون درهم، و134 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 226.06 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة تبلغ 14 مليون درهم في منطقة «المركاض»، تليها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة «محيصنة الثالثة»، ثم مبايعة بقيمة مليون درهم في منطقة «الثنية الخامسة».

وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة مبايعتين بمليوني درهم، تلتها منطقة «محيصنة الثالثة» بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، ثم مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «المركاض».

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم، وثالثة في «نخلة جميرا» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 385.77 مليون درهم، منها 16 رهناً لأراضٍ بقيمة 287.15 مليون درهم، و54 رهناً لفلل وشقق بقيمة 98.63 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 269 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 18 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 89.95 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البدع» بقيمة 38 مليون درهم، وأخرى في منطقة «جبل علي الأولى» بقيمة 20 مليون درهم.

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