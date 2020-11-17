سيولة تداولات الأسهم المحلية تقفز إلى 1.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

قفزت قيمة السيولة المتداولة في أسواق المال الإماراتية إلى أكثر من 1.6 مليار درهم بدعم من عودة التداولات المؤسسية المكثفة على سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 12.92 درهم، بالإضافة إلى بعض الأسهم القيادية الأخرى المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4960 نقطة بزيادة نسبتها 0.17%، فيما اخترق المؤشر العام لسوق دبي المالي مستوى 2317 نقطة بنمو نسبته 0.79% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وفضلا عن تواصل نشاط سهم بنك أبوظبي الأول الذي شهد تداولات بقيمة فاقت 652 مليون درهم، فقد صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.22 دراهم.

وعلى الاتجاه الآخر، قاد سهم إعمار العقارية النشاط في سوق دبي المالي، حيث ارتفع السهم إلى مستوى 3.05 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ عدة أشهر وتبعه سهم إعمار مولز إلى 1.75 درهم وداماك إلى 1.12 درهم، وفي قطاع البنوك قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني في نصف الساعة الأخيرة من عمر الجلسة إلى 10.40 دراهم. وواصل سهم بنك دبي الإسلامي مسيرة الصعود مغلقا عند 4.24 دراهم .

وبالتزامن مع ارتفاع قيمة السيولة المتداولة، ارتفع عدد الأسهم المتداولة في الأسواق إلى 479 مليون سهم نفذت من خلال 7698 صفقة.

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