«مبنى الشراع» أعلى وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تقدم الأعمال الإنشائية لمبنى الهيئة الرئيس الجديد الذي يحمل اسم «مبنى الشراع» في منطقة الجداف.

واطلع الطاير في موقع المشروع على القواعد الأساسية للسرداب وأعمال التجهيز للطوابق العليا، حيث يعد «مبنى الشراع» أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، حيث سيساوي أو يقل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى عن الطاقة التي ينتجها على مدار العام. وستطرح الهيئة لاحقاً مرحلتين لتنفيذ الأعمال المتعلقة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المبنى.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تهدف من خلال «مبنى الشراع» إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تعكس التوازن بين التنمية والبيئة، لافتاً إلى أن مساحة المبنى الجديد تزيد على مليوني قدم مربعة، وسيضم المبنى 15 طابقاً، إضافة إلى سرداب وخمسة طوابق للمواقف، بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 شخص.

وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، بقدرة تزيد على 4000 كيلوواط. كما سيتضمن المبنى أكثر من 1000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة. ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 6500 ميغاواط ساعة سنوياً.

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